Säsongsarbete - Parkarbetare
2026-02-09
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vi söker säsongsanställd personal till Parkenheten för säsongen 2026.
Säsongsarbetet pågår i huvudsak under perioden april - september men tjänsterna kan komma att variera i start och slutdatum.
Du erbjuds ett kreativt arbete i stadens olika utemiljöer. Du blir ett av kommunens "ansikten utåt" och utför ditt dagliga arbete ute bland kommuninvånare och besökare. Du blir en del av ett stort gäng som har bred och hög kompetens, du kommer att lära dig mycket av dem och säkert har du något att lära oss.
Några av tjänsterna innebär att du blir en del av laget som har hand om skötseln på kommunala fastigheternas utemiljöer som skolgårdar, äldreboenden m.fl. vilket ställer stora krav på att man har koll på omgivningarna under arbetet.
Arbetet som parkarbetare består i huvudsak i skötsel och förvaltning av utemiljöer, såsom beskärning av buskar, rensning av ogräs, renhållning som exempelvis tömning av papperskorgar, gräsklippning, skötsel och vattning av planteringar m.m.
skötsel utförs både inne i Lidköping likväl som i kommunens ytterområden.
Vem är du?
För uppdraget söker vi dig som har en trädgårdsutbildning eller erfarenheter inom området som vi bedömer likvärdiga. Du bör ha goda kunskaper i beskärning, växtkännedom och känna till de olika skötselmoment som under året förekommer i den gröna sektorn, du behöver inte kunna allt men det är viktigt att du vill lära dig och att du kan ta instruktioner. Du behöver tycka om att vara utomhus eftersom vi är ute i alla väder.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av parkarbete och är van vid att arbeta med olika trädgårdsmaskiner så som lövblås, trimmer, häcksax och gräsklippare. Du behöver ha ett eget driv och tycka om att ta ansvar.
KRAV Tjänsten kräver B-körkort.
meriterande är om du har något eller flera av följande; motorsågskörkort, röjsåg, utbildning arbete på väg 1-2, samt traktorvana.
BE-kort är mycket meriterande.
I all vår verksamhet är det viktigt med servicekänsla. Vi har därför förväntningar på dig att du har gott omdöme och är smidig i mötet med andra människor. För tjänsten krävs god fysik då jobbet är stundtals tungt. Du kan kommunicera på svenska både i tal och skrift. Viss datorvana bör du ha för att kunna utföra dina arbetsuppgifter.
Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Du kommer att behöva lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister ifall du blir en av dem som kommer jobba med skötseln av kommunala fastigheter som t.ex. skolor och äldreboenden
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
