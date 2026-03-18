Säsongsanställning - Uthyrare till Skara
2026-03-18
Är du vår nästa stjärna inom fastighetsförvaltning som vill utvecklas och ta ansvar?
Vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingen av vår fastighetsportfölj och skapa långsiktigt värde för våra hyresgäster och fastigheter. Vi är ett ungt bolag och vi letar alltid efter nya, kreativa sätt att utmana oss själva och vår bransch. Vi vill bidra till ett bättre samhälle genom att erbjuda Bra boende för alla. Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare trivs och känner engagemang på jobbet. Vill du vara en del av vår spännande resa framåt? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
I rollen som uthyrare så hanterar du allt från kontraktsskrivning till inflyttningar, allt från vårt kontor i Skara. Dina arbetsdagar kommer att fyllas med meningsfulla uppgifter som att skapa positiva hyresgästrelationer, säkerställa smidiga inflyttningar, underhålla viktiga kontakter samt hantera förvaltningsrelaterad administration.
Organisera och leda lägenhetsvisningar
Sköta kontraktsskrivning
Hantera nycklar för in- och utflytt
Hantera uppsägningar med omsorg
Utföra besiktningar av lägenheter
Underhålla kontakt med både befintliga och potentiella nya hyresgäster
Sköta kommunikationen med leverantörer
Hantera förvaltnings relaterad administration
Vem söker vi?
För att lyckas och trivas som uthyrare hos oss är det viktigt att du är nyfiken, positiv och initiativrik, med en stark förmåga att knyta kontakter. Du bör ha utmärkt social kompetens och vara van vid att interagera med människor från olika bakgrunder.
Du har passion för administration samt fastigheter och strävar efter att ha kontroll över de IT system som används. Du är noggrann och lägger stor vikt vid uppsatta rutiner och registervård.
Vi önskar även att du följande kvalifikationer och erfarenheter
Gymnasieutbildning
God vana av att arbeta i Vitec
Goda kunskaper inom IT & Officepaketet
God svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort
Kontaktuppgifter och ansökan
Om tjänsten verkar intressant ser vi fram emot att ta emot din ansökan med CV och Personligt brev snarast möjligt till jobb@neobo.se
, dock senast 12 april 2026. Märk mejlet med "Uthyrare Skara".
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ebbe Brandt på ebbe.brandt@neobo.se
Vilka är vi?
Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter. Vi äger och förvaltar 8 300 lägenheter runt om i Sverige. Vi är ett ungt bolag som är på en spännande resa och vi letar alltid efter nya, kreativa sätt att utmana oss själva och vår bransch. Vi vill bidra till ett bättre samhälle genom att erbjuda Bra boende för alla.
Vi är ett 80-tal medarbetare som jobbar för att skapa attraktiva och hållbara bostadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga.
Läs mer om oss på neobo.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@neobo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Neobo Fastigheter AB (publ)
(org.nr 556580-2526), http://www.neobo.se
532 32 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Neobo Jobbnummer
9805123