Saneringstekniker/Arbetsledare- Göteborg
2025-08-26
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
, Uppsala
, Västerås
, Motala
, Göteborg
Vi växer och söker nu en trygg och händig person som vill kombinera arbetet som saneringstekniker med rollen som arbetsledare!
I den här rollen hos oss får du både kavla upp ärmarna och samtidigt ta ett ledaransvar- En perfekt kombination för dig som gillar att ha många bollar i luften.
Är det dig vi söker?
Vi ser gärna att du har ett mekaniskt intresse och kanske en bred arbetslivserfarenhet i ryggsäcken. Vi tror att det här jobbet passar en lite mer erfaren person som vet värdet av struktur, ansvar och att få jobbet gjort på rätt sätt, utan att krångla till det.
Kort om oss:
Klotterkonsulten AKS & Specialrengöringar Sverige är två systerföretag verksamma över hela Sverige.
Vår affärsidé är att erbjuda högkvalitetstjänster och helhetslösningar individuellt anpassade till varje kund som förbättrar och effektiviserar kundens verksamhet. Vi finns representerade från Luleå i norr till Malmö i söder med huvudkontor i Järfälla, Stockholm.
Läs gärna mer på våra hemsidor:https://specialrengoringar.se/https://klotterkonsulten.se/
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har mekaniskt intresse/kunskap.
Har B-körkort för manuell bil (krav). Utökat körkort är meriterande.
Kanske har jobbat med liknande arbetsuppgifter - men det är inget krav.
Är en trygg och ansvarstagande person med förmåga att leda andra.
Är händig, gillar problemlösning och har inställningen "ingenting är omöjligt".
Inte är höjdrädd eller särskilt kräsmagad.
Kan svenska flytande och är van att hantera smartphone.
Vi söker alltså inte nödvändigtvis någon "ung och hungrig", utan gärna någon med erfarenhet, mognad och ett rejält verktyg i form av sunt förnuft.
Vad vi erbjuder dig:
En roll där du får kombinera praktiskt arbete med arbetsledaransvar.
Ett företag med fokus på utveckling, där vi gillar att hjälpas åt och ha kul på jobbet.
Kollektivavtal.
Rimliga löner med möjlighet att påverka din egen lön.
Utvecklingsmöjligheter.
Ett arbetsklimat med högt i tak (ibland bokstavligt talat).
Låter det här som något för dig?
Skicka ditt CV och en kort presentation om dig själv till: melina.n@specialrengoringar.se
Glöm inte att märka ämnesraden med: Saneringstekniker/Arbetsledare Göteborg
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: melina.n@specialrengoringar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker/Arbetsledare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VRS Mitt AB
(org.nr 556602-2132), https://specialrengoringar.se/
Kaminvägen 2 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Melina Nilsson melina.n@specialrengoringar.se 073-516 40 52 Jobbnummer
9475719