Saneringsarbetare
Skadesanerarna i Skåne AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Malmö Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Malmö
Sanerarens arbetsuppgifter innefattar att rensa, rengöra och återställa platser och lokaler efter olika typer av skador, utsläpp eller föroreningar. Det kan handla om allt från att sanera asbest, mögel och olja till att rengöra efter brand- och vattenskador, klotter, ventilation och andra hälsofarliga ämnen. Arbetet kräver användning av specialutrustning och strikt efterlevnad av säkerhetsföreskrifter för att skydda både saneraren och omgivningen.
