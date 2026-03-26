Sandwich Artist
Vi söker nu en medarbetare till Subway i Kristianstad!
Subway är en av världens största snabbmatskedjor med restauranger i över 100 länder.
I Kristianstad blir du en del av ett litet team som driver restaurangen som legat på Nya Boulevarden sedan 2004.
Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande. Vi lär dig så klart att baka vårt bröd, göra våra subs och att ta hand om kunderna på bästa sätt.
Vi söker dig som har en positiv energi och är van vid att ta ansvar och göra ett rejält jobb. Tidigare erfarenheter inom service är värdefullt men vi går framför allt på person!
Vi söker för anställning omgående så tveka inte att skicka in din ansökan direkt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: gustav@conic.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Conic Restaurants AB
(org.nr 556754-6261) Jobbnummer
9822169