Samordnare Väganläggning
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Samordnare Väganläggning till Trafikverket i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Ansvarar för att planera, samordna och följa upp arbete inom komplexa väganläggningar med fokus på trafikavstängningar, drift, underhåll, arbetsmiljö och säkerhet. Rollen innebär koordinering mellan interna och externa aktörer, hantering av system för anläggningsförvaltning samt att hålla och utveckla utbildningar för personal och aktörer.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
I samråd med andra aktörer som gränsar till de komplexa väganläggningarna ansvara för att kalendarium för kommande trafikavstängningar upprättas och förankras såväl internt som externt.
Sammanställa och analysera anmälda arbetsorder i Maximo, med särskilt fokus på arbetsmiljö och säkerhet.
Ha daglig kontakt och samordning med interna aktörer såsom projektledare och inköpare, samt externa aktörer som entreprenörer, för att säkerställa effektiv drift och underhåll av komplexa väganläggningar.
Initiera, leda och dokumentera CCB-möten (Change Board Control) för att hantera förändringar som påverkar drift eller säkerhet i anläggningarna.
Ansvara för intern samordning med Trafikverkets övriga verksamhetsområden för att säkerställa ett effektivt genomförande av underhåll och drift.
Ansvara för förvaltning av Trafikavstängningsplaner (TA-planer) samt personliga resurssystemet ABBA, inklusive löpande uppdatering och kvalitetssäkring.
Leda och dokumentera samordningsmöten med entreprenörer inför planerade trafikavstängningar för att säkerställa smidiga och säkra arbetsprocesser.
Svara på frågor gällande samordning i komplexa väganläggningar som inkommer via mail eller telefon och ge vägledning till intressenter.
Ansvara för att hålla utbildningar för Trafikverkets personal och externa aktörer om ordnings- och skyddsregler för komplexa väganläggningar.
Ansvara för att kontinuerligt uppdatera och utveckla utbildningsmaterialet för ordnings- och skyddsregler i komplexa väganläggningar, för att reflektera förändringar i säkerhetskrav och tekniska system.
Fungera som kontaktperson för frågor om utbildningar och utbildningsmaterial, och ge vägledning till interna och externa aktörer som behöver information om säkerhetskrav och utbildning.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Teknisk högskoleutbildning (minst kandidatexamen, 180 hp) alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom sju (7) års erfarenhet som konsult/anställd eller entreprenör/beställare.
Minst tre (3) års erfarenhet av att ha samordnat arbete inom komplex infrastruktur, särskilt vägprojekt. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren och innebära ansvar för att koordinera olika aktörer och säkerställa att arbetet utförs effektivt och enligt plan.
Minst tre (3) års erfarenhet av att använda underhållssystemet Maximo eller motsvarande system för anläggningsförvaltning, och erfarenhet av att använda detta för att skapa, följa upp och avsluta arbetsorder, hantera resurser och säkerställa effektiv drift och underhåll. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren.
Minst (3) tre års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med tid- och resursplanering inom komplexa infrastrukturprojekt. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt inom de senaste fem (5) åren.
Minst (3) tre års erfarenhet av att planera och samordna trafikavstängningar, inklusive att säkerställa att alla säkerhetsåtgärder är på plats och att kommunikationen med externa aktörer (exempelvis räddningstjänst, entreprenörer och trafikmyndigheter) fungerar effektivt. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren.
Godkänd utbildning i BAS-P och BAS-U
B-körkort
Utbildning Arbete på väg. APV steg 1.1 och 1.2, enligt TDOK 2018:0371 (krav i alla uppdrag).
Minst (2) två års erfarenhet av att hålla i och ansvara för utbildningar inom områden som säkerhet, arbetsmiljö eller tekniska system inom infrastrukturprojekt. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9601987