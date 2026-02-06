Samordnare till Unga mötesplatser Öster
2026-02-06
Inom Socialförvaltningen Nordost värnar vi gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för.
Unga mötesplatser Öster omfattar tre mötesplatser för öppen ungdomsverksamhet för unga i åldrarna 10-20 år. Mötesplats Radar är belägen i Gärdsåsskolan och bedriver främst öppen ungdomsverksamhet, men ansvarar även för viss rastverksamhet elever i årskurs 4-9. I skolan finns även Kulturskolan samt Lights on/Skola som arena. Mötesplats Radar har en etablerad samverkan med Passalen.
Tjänsten som samordnare på Mötesplats Radar, är både operativ och administrativ och innebär arbetsledning för en arbetsgrupp om sex medarbetare. Ungas delaktighet och inflytande är centralt i verksamheten. Hos oss på Unga mötesplatser vill vi att ungdomar är delaktiga och aktiva i planering och utförande av sina egna fritidsaktiviteter. På det sättet arbetar vi till ungas personliga och sociala utveckling och bygger deras kapacitet och lärande. Det är det vi menar med en meningsfull fritid.
Verksamheten bedrivs i olika former, såsom grupp- och öppen verksamhet och riktad verksamhet.
Som samordnare ingår det att organisera och styra övergripande verksamhetsfrågor och leda den gemensamma verksamhetsutvecklingen i stort som smått. Du arbetsleder det dagliga arbetet på mötesplatsen och ansvarar för genomförande av verksamhetsmöten, planering och uppföljning av mål, aktiviteter och utvärdering, bemanning samt ekonomi för mötesplatsen. Du förmedlar fattade beslut, coachar, inspirerar, stöttar och agerar bollplank för medarbetarna i vardagen. Ett systematiskt uppföljnings-och utvecklingsarbete är en självklar del av uppdraget. Verksamheten är medlem i nätverket KEKS och använder dokumentations- och uppföljningssystemet The Logbook.
Tjänsten innebär både arbete i öppen verksamhet med ungdomar 2,5 kvällar i veckan samt administrativt arbete. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg.
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning eller högskoleexamen inom socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har också erfarenhet av socialt arbete och av att arbeta i öppen eller riktad fritidsverksamhet/mötesplats. Du är grundad i arbetet med ungdomars delaktighet och inflytande och har erfarenhet av öppna delaktighetsprocesser med ungdomar. Erfarenhet av arbetsledande roller och/eller ledarskapsutbildning är meriterande.
Du arbetar normkritiskt och utifrån barnkonventionen och mänskliga rättigheter och du har god kunskap om arbete i mångkulturella miljöer. Vidare är du är trygg i dig själv och kan sätta tydliga gränser. Du är en tydlig och god kommunikatör med förmåga att coacha och inspirera medarbetare. Du arbetar strukturerat mot uppsatta mål, bidrar aktivt till verksamhetsutveckling och kan samtidigt anpassa dig efter förändrade behov. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kommunicerar på ett tryggt och förtroendeingivande sätt med människor i olika åldrar och roller.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald är en tillgång och vi tror att olika perspektiv stärker verksamheten.
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
