Samordnare till Personligassistans
2025-12-12
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
, Mölndal
Vill du bidra till att skapa trygghet och livskvalitet för människor i deras vardag? Är du en strukturerad person som trivs med att kombinera administration med arbete nära brukare och kollegor? Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad samordnare till Personlig assistans, här kan du göra skillnad varje dag.
Som samordnare är du en viktig pusselbit i verksamheten - du skapar förutsättningar för en god omsorg, en fungerande arbetsmiljö och en stabil drift. Du arbetar tätt tillsammans med både chef och kollegor för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i våra insatser.
Din roll
Tjänsten är delad mellan arbete som personlig assistent och arbete som samordnare, där fördelningen kan variera över året beroende på verksamhetens behov.
I rollen som samordnare har du ett brett uppdrag där du både arbetar administrativt och finns tillgänglig i den dagliga verksamheten. Du är ett stöd för chef och medarbetare, du fungerar som en viktig länk mellan planering och utförande.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Planera och schemalägga personal utifrån brukarnas behov.
- Operativt bemanningsplanera vid akut frånvaro.
- Arbeta nära medarbetarna genom stöd, rådgivning och ett aktivt arbete för en god arbetsmiljö.
- Introducera och stötta nyanställda.
I rollen behöver du kunna växla mellan långsiktig struktur och snabba omställningar - och känna dig trygg med beslut som behöver tas här och nu.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och har hjärtat på rätt ställe. Du är van att samarbeta men arbetar också självständigt när det krävs.
Du har:
- Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
- God kommunikativ förmåga och lätt för att skapa goda relationer.
- God organisatorisk förmåga och struktur i ditt arbete.
- Erfarenhet av schemaläggning, bemanning och planering på kort och lång sikt.
- God IT-vana och erfarenhet av digitala verktyg för planering, dokumentation och kommunikation.
- Flexibilitet och förmåga att hantera förändringar.
- B-körkort.
Intervjuer kommer ske löpande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför anställning behöver du kunna visa:
Utdrag ur belastningsregistret ("Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret").
Giltig legitimation (pass eller nationellt ID-kort). Körkort tillsammans med personbevis från Skatteverket är också godkänt.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning Kontakt
Jannike Thomsson 0512-31830 Jobbnummer
9642007