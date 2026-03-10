Samordnare till Kommunal primärvård
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Att arbeta som samordnare inom kommunal primärvård innebär att vara ett viktigt stöd både för chef och verksamhet. Rollen fungerar ofta som en "spindel i nätet", där du håller ihop processer, samordnar arbetsflöden och säkerställer att information når rätt personer i rätt tid. Som chefsstöd bidrar du med administrativt stöd, uppföljning och struktur, medan du i verksamhetsstödet arbetar nära medarbetare och andra funktioner för att skapa ett effektivt och välfungerande arbetssätt. Samordnaren är en nyckelperson som skapar ordning, överblick och kontinuitet i en komplex och föränderlig vardag.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
* schema och bemanningsfrågor
* utvecklingsarbete
* utbildning (koordinera utbildningsinsatser, hålla i/stödja i utbildningsinsatser)
* ett nära operativt stöd för legitimerad personal i det dagliga arbetet
* samverkan med både interna och externa parterKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Meriterande är erfarenhet från aktuellt yrkesområde eller erfarenhet från liknande arbete och/eller arbete med processer och förbättringsarbete.
Som person är du trygg i dig själv och din yrkesroll samt har ett positivt förhållningssätt. Du gillar ett högt tempo och är flexibel i både tanke- och arbetssätt.
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda kommun
(org.nr 212000-1454) Arbetsplats
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvård
Emma Heleander emma.heleander@vargarda.se 0322-600759 Jobbnummer
9786528