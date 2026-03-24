Samordnare till hemtjänsten Söder och Centrum
Vill du arbeta med kvalitet, struktur och utveckling? Nu söker vi en samordnare till hemtjänsten söder.
Rollen
Rollen innefattar bland annat:
- Vara ett stöd till enhetschef i kvalitetsfrågor och andra verksamhetsnära områden
- Vara behjälplig vid introduktion av nya medarbetare i rutiner, verksamhetssystem och arbetskultur
- Stötta medarbetare i deras dagliga arbete samt i frågor som rör teknik och digitala verktyg
- Leda och driva projekt, processer samt hålla i olika mötesforum och workshops
- Delta i kvalitetsarbetet kring brukaren och ha en stödjande funktion i verksamhetens dagliga drift
- Vara administratör i Viva och Intraphone, hantera behörigheter och ge stöd till personal i systemen
- Arbeta med utveckling och kvalitetsarbete utifrån både det systematiska kvalitetsarbetet. Detta omfattar egenkontroller, avvikelsehantering, implementering av nya arbetssätt, förbättringsarbete samt att upprätthålla och revidera rutiner
Det här är vi
Vi i hemtjänst söder består av två enheter. En enhet som arbetar i yttre Heby, Morgongåva, Runhällen/Huddunge och närliggande områden samt en enhet som arbetar i centrala Heby. Vår utgångspunkt är Lövsta äldreboende i Heby. Du kommer att ingå i vårt administrativa team, som består av en planerare och en administratör, och arbeta nära dem i det dagliga arbetet.
• Hos oss är nyckelorden delaktighet, utveckling och gemenskap! Vi brinner för de vi arbetar med och vårt mål är att skapa trygghet, kontinuitet och individanpassad omsorg genom teamarbete och en fast omsorgskontakt. Enhetschef, Hemtjänst Söder/Centrum.
Är det här du?
Vi söker dig som:
- Har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, socionom, beteendevetare eller annan relevant utbildning
- Har god förmåga att leda processer och projekt och kan kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
- Har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
- Trivs i en roll med många kontaktytor och kan skapa struktur i en föränderlig vardag
- Arbetar självständigt och kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter
- Gärna samarbetar med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat
- Är lyhörd, pedagogisk och kommunikativ
- Är flexibel och lösningsfokuserad
- Har B-körkort, då resor inom kommunen kan förekomma
Det är meriterande om du har erfarenhet av Microsoft 365 samt systemen Intraphone, Viva, Cosmic Link, Stratsys eller Appva. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Fast, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/48".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtjänst söder Kontakt
Salima Manowa 0224-36000
