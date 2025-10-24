Samordnare sökes till Etableringslyftet
2025-10-24
Vill du bidra till verklig förändring? Etableringslyftet söker nu engagerade samordnare som vill bidra till att fler individer hittar sin väg in i arbetslivet.
Etableringslyftet har sedan starten 2018 varit ett samverkansprojekt mellan Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommun i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, delfinansierat av Europeiska socialfonden. Etableringslyftet arbetar innovativt för att utrikesfödda enklare och snabbare ska kunna orientera sig och bli en del av samhället och komma in på den svenska arbetsmarknaden. Projektet har haft goda resultat och kommer nu övergå till en permanent verksamhet i form av en avtalssamverkan mellan de tre kommunerna. Den nya verksamheten kommer fortsatt präglas av den arbetskultur som växt fram genom åren och som kännetecknas av lösningsfokus, prestigelöshet och hög grad av flexibilitet med stor tillgänglighet för verksamhetens deltagare.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Etableringslyftet utgår från deltagarnas behov och bakgrund, med stöd av jobblotsar. Verksamheten samarbetar med arbetsgivare och kommunala enheter kring rekryteringsträffar, workshops och andra aktiviteter i samverkan med Arbetsförmedlingen.
Som samordnare ansvarar du för att planera, koordinera och följa upp verksamhetens insatser och du är drivande i samverkan internt och externt. I rollen kommer du arbeta operativt med kommunikation och tillsammans med kommunens kommunikationsstrateg tar du fram planer och strategier. Du fungerar som kontaktperson gentemot interna och externa aktörer och kan ha olika inriktningar:
- Mot arbetsgivare: Samordna rekryteringar, praktik och anställningsstöd. Vara länken mellan arbetsgivare, jobblotsar och Arbetsförmedlingen.
- Mot externa samarbeten och aktiviteter: Samverka med kommunala verksamheter, arrangera workshops och hålla dig uppdaterad om SFI/vuxenutbildning.
- Mot deltagarinflöde: Samverka med arbetsmarknadsenheter, ekonomiskt bistånd och Arbetsförmedlingen. Ansvara för statistik och verksamhetssystem. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- tidigare erfarenhet av liknande administrativt- och samordnande arbete.
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift och gärna något av de språk som talas av våra deltagare. Språk vi efterfrågar är: arabiska, dari, tigrinja, somaliska, franska.
- ett intresse för kommunikation.
- har kännedom om Etableringslyftets arbetsmetodik och arbetssätt.
Vi ser det som mycket meriterande om du har högskoleutbildning inom något av områdena pedagogik, beteendevetenskap, statsvetenskap, socionom eller annan likvärdig utbildning.
Som person är du trygg, lyhörd och flexibel. Det är viktigt att du har en god kommunikationsförmåga, har lätt för att skapa förtroende, bygga relationer och samarbeta både med interna och externa samarbetspartners. Etableringslyftet är en arbetsplats där du behöver vara bekväm med att arbeta nära både deltagare och övriga projektmedarbetare på ett lösningsfokuserat och flexibelt sätt.Övrig information
Den nya verksamheten består att bestå av en rad olika roller. Vilka roller som kommer att behövas och omfattningen av dessa är beroende av en ännu inte beslutad budget. Tjänstgöringsgrad och antal tjänster kan därmed komma att ändras. Etableringslyftet har Sollentuna som värdkommun och lokalerna ligger centralt i Sollentuna med goda pendlingsmöjligheter. Etableringslyftet kommer att samarbeta nära arbetsmarknadsenheterna (eller motsvarande) i Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna. För mer info om Etableringslyftet besök: www.etableringslyftet.se.
I denna rekrytering har vi valt att inte ha personligt brev som en del i urvalet. Istället kommer du när du ansöker få svara på ett par urvalsfrågor.
Vid frågor kontakta:
Annika Nordgren: annika.nordgren@sollentuna.se
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
