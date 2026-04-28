Samordnare SIG
2026-04-28
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Vi utökar vår enhet och satsar på samordning kring våra barn och ungdomar!
Tjänsten SIG samordnare är ny och vi söker dig som vill vara med och forma den tillsammans med oss.
Enheten för utredning barn och unga består av medarbetare som har en positiv inställning till arbetet, ställer upp för varandra och skapar arbetsglädje även i tuffa situationer. Enheten består av en enhetschef, två gruppledare, två team med totalt 18 socialsekreterare, en SSPF koordinator/Socionom hos polis samt en administrativ assistent. Enheten tillhör Område barn och unga som består av fyra enheter; Enheten för mottagning barn och unga, Enheten för utredning barn och unga, Enheten för Familjehemsvård och kontaktverksamhet samt Enheten för familjestöd utöver detta finns två metodutvecklare samt en mentor på området.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och flexibel arbetstid.
Läs mer om våra förmåner här.
Vi på Enheten för utredning barn och unga i Bromma:
• Erbjuder dig som medarbetare ett tillgängligt, nära och strukturerat ledarskap.
• Deltar i flera samverkansformer med interna och externa aktörer såsom exempelvis andra enheter, polis och skola/förskola.
• Följer regelbundet upp din psykosociala arbetsmiljö genom "Brommasamtal".
• Har regelbunden extern handledning.
• Möjlighet till fortbildning både på grund- och fortsättningsnivå
Din roll
Nätverksledare
Som nätverksledare planerar, leder och följer du upp nätverksmöten och SIP-möten på uppdrag av enheterna inom område barn och unga. I arbetet använder du Signs of Safety och samarbetar med andra viktiga aktörer runt familjen.
Du ansvarar för att mobilisera och samordna nätverket runt barnet i syfte att stärka skyddet, öka delaktigheten och skapa långsiktiga stödstrukturer. Du kartlägger och engagerar både barnets privata nätverk och professionella aktörer som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård samt civilsamhälle. I uppdraget ingår att planera, kalla till och leda strukturerade nätverksmöten där barnet står i centrum samt att möjliggöra dialog och gemensam planering utifrån barnets behov.
SIG Samordnare
Kärnan i SIG (Sociala insatsgrupper) är insatser och samordnat stöd från viktiga aktörer i syfte att motverka att den unge återfaller i brott. Genom att den unge och/eller vårdnadshavare samtycker till att de medverkande aktörerna får dela uppgifter om den unge har alla inblandade samma kunskap. Detta ökar förutsättningarna för att kunna ge rätt stöd i rätt tid.
Samordnaren är en person som ingår i eller har kontakt med alla pågående SIG-grupper. I många fall är samordnaren också en viktig kontaktperson för den unge och föräldrarna. Samordnaren behöver ha både mandat och de inblandades förtroende för att kunna samordna, följa upp och justera det individuella SIG-arbetet, allt ifrån aktualisering till avslut.
Uppgifter för samordnaren kan vara att:
• Sammankalla, mötesleda och hålla ihop arbetet med SIG-möten
• Upprätta och följa upp åtgärdsplan
• Knyta berörda aktörer till de sociala insatsgrupperna
• Skapa flexibilitet så att stöd och insatser anpassas löpande utifrån den unges aktuella situation och behov
Fördelning av rollerna
Fördelningen mellan arbetet som nätverksledare respektive SIG samordnare anpassas efter verksamhetens behov och kan därför variera.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen
• Minst fyra års erfarenhet som socialsekreterare inom myndighet Barn och Unga
• Erfarenhet av socialt arbete med unga kriminella.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl i tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• Arbetat med sociala insatsgrupper för unga
• Nätverksutbildning
• Utbildning i Signs of safety
• Utbildning i Savry eller Earl.
• Erfarenhet av arbete med samverkan
• Erfarenhet av förändringsarbete
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och har en vilja att driva din egen och enhetens utveckling framåt. Vi söker dig som har hög personlig mognad, är empatisk och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är självgående och har förmåga att upprätthålla en god struktur i ditt arbete. Du är förtroendeingivande och har förmåga att etablera god kontakt med människor som befinner sig i utsatta situationer samt med olika samverkanspartners.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. För arbete med LSS-insatser för barn med funktionsnedsättning måste du lämna in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än sex månader, respektive ett år för arbete med barn, från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Köpsvägen 24, Bromma (visa karta
)
168 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Bromma, Område barn och unga, Enheten för utredning BoU Kontakt
Kamilla Lantz, Vision 076-1206999 Jobbnummer
9879935