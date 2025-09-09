Samordnare Projektering/Produktion
2025-09-09
Vi söker en samordnare inriktning projektering/produktion till mångårigt uppdrag hos Trafikverket. Stationeringsort är Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Program Västlänken består av fem projekt: Centralen, Kvarnberget, Korsvägen, Haga och BEST. Dessutom ingår projekten Olskroken, Lärje och Pilekrogen i program Västlänken. Västlänkens tunnel började byggas år 2018 och blir en järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Den nya dubbelspåriga järnvägen blir cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunneln. Västlänken innefattar även tre nya stationer under mark vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.
Med Västlänken och de nya stationerna kommer pendel- och regiontåg att kunna passera vidare genom Göteborg. Detta gör att resenärerna kan spridas ut på fler stationer i staden och trycket på både Göteborgs central och på kollektivtrafiksystemet lättar. På så vis blir både den lokala och regionala kollektivtrafiken mer effektiv, vilket gynnar kollektivtrafikpendlarna inom Göteborg och i hela regionen. Västlänken kommer även att bidra till att Västsverige blir en större arbetsmarknadsregion genom att förbindelserna mellan Göteborg och övriga orter förbättras.
Projekt Haga består av delprojekten Rosenlund, Otterhällan, Vasastan, Stora Hamnkanalen och Installation. Västlänkens station i Haga får en viktig funktion för utvecklingen av västra Göteborg. Med Station Haga får också de västra stadsdelarna en snabbare länk till övriga regionen. En ny viktig knutpunkt för kollektivtrafiken skapas. Den här delen av Västlänken sträcker sig från Stora Hamnkanalen, via Haga och ansluter i syd till deletapp Korsvägen vid Landala torg.
I Haga byggs en underjordisk station med plattformar och tre uppgångar: mot Pustervik, Alléstråket samt en uppgång som blir integrerad med Handelshögskolan. Stora delar av sträckan bygger vi en tunnel i berg. Kortare avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord, som innebär att vi gräver i ett öppet schakt. Tunneldelarna i berg består av både en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel.
Delprojekt Rosenlund är en utförandeentreprenad som består av en betongtunneldel mellan delprojekt Vasastan och delprojekt Otterhällan. Kontraktet omfattar en sträcka på ungefär 250 meter mellan "Skattehuset" och Hagakyrkan och består av en dubbelspårstunnel och en stationsdel i berg, jord och lera. Station Haga kommer att ligga cirka 25 till 35 meter under mark. Sträckan inkluderar Västlänkens passage under Rosenlundskanalen och Rosenlundsgatan och Södra Allén.
Delprojekt Rosenlund söker en resurskonsult med god analytisk förmåga, förmåga att lösa tekniska och logistiska problem och som har lång erfarenhet av att leda samordning av projektering och produktion. Resursen som söks till uppdraget har gedigen kunskap inom området, förmåga att arbeta parallellt i olika skeden - design och produktion - och är självgående.
Arbetsuppgifter/AnsvarUppdraget som samordnare inom projektering och produktion innebär bland annat att:
Stödja projekteringsledare och produktionsledare med samordning av projektering och produktion
Stödja vid val av tekniska lösningar och arbetsmetoder
Bidra vid samordning mot befintliga konstruktioner
Stödja produktionsledaren i frågor som rör riskhantering
Stötta tidplanerare, produktionsledare och projekteringsledare med samordning av tidsplanering för både projektering och produktion
Krav (OBS, obligatoriska)
Krav på minst 7 års erfarenhet av samordning av projektering och produktion varav minst ett stort anläggningsprojekt, >300 MSEK i total omsättning, med hög teknisk komplexitet i innerstadsmiljö b) Ska ha erfarenhet av att ha arbetat i minst ett stort komplext projekt med hög nivå av samverkan (ECI/TEM eller motsvarande) c) Ska ha god kunskap om entreprenadjuridik såsom AB, ABT samt branschnormer såsom AMA och MER samt behärska svenska och engelska i tal och skrift Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
