Samordnare/planerare/koordinator för hemtjänst - Nyckeln Hemtjänst AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Salem

Nyckeln Hemtjänst AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Salem2021-04-08Om NHABNyckeln hemtjänst är ett privat företag som erbjuder hemtjänst i Salem, Huddinge och Botkyrka. Vi har varit verksamma sedan 2017. Vi tycker att det är viktigt med kontinuitet och att våra kunder känner sig trygga med de som kommer in i det egna hemmet. Vår personalgrupp har stora kunskaper och ett professionellt förhållningssätt. Nyckeln hemtjänst arbetar för goda villkor för våra anställda.Vi sökeren samordnare/koordinator med erfarenhet av schemaläggning. Som samordnare ansvarar du tillsammans med dina kollegor den dagliga bemanningen. Du ansvarar för att ringa in personal vid sjukdom och se till att bemanningsmålen är uppfyllda.Vi söker dig som har datavana och är van att arbeta med administration och schemaplanering.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vi tror att du har lätt för att samarbeta, är stresstålig och har ett positivt förhållningssätt. Du ska tycka om att lösa problem och planera. Du är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.2021-04-08Gymnasial utbildningUndersköterska, hemtjänst och äldreboende - erfarenhet efterfrågasB-körkortSvenska i tal och skriftTjänsten kombinerar administration och operativa uppgifter hos omsorgstagarna. Du är strategisk i din planering och har erfarenhet inom hemtjänsten.Arbetsuppgifterna innefattar att tillsammans med närmaste chef sköta den dagliga driften såsom:Schemaläggning: Planering & BemanningDokumentation: Genomförandeplan, uppföljning,Uppföljning av verksamhetenAnsvar för företagsbilarI uppdraget är det viktigt att du har god kännedom om socialtjänstlagen och socialtjänstprocessen, och vi tycker även att det är viktigt att du som utförare av insatser enligt SoL förstår din del i processen, samt att du är medveten om de krav vi som utförare arbetar efter.Ansökan skickas till: info@nyckelnhemtjanst.se - referens: Sam2021Tjänstens omfattning: Heltid eller deltidObservera att vi tillsätter tjänster löpande under ansökningstiden. Sök därför tjänsten redan idag.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. NHAB arbetar aktivt för en jämn åldersdelning samt etnisk och kulturell mångfald i verksamheten. Vi förespråkar rökfri arbetstid#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-05-08Nyckeln hemtjänst ABFörrådsvägen 1614440 Rönninge5680111