Samordnare inom medborgarservice
2026-05-05
Tjänsten är placerad inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Inom förvaltningen finns kommunens interna tjänster och servicefunktioner samlade. Vi bidrar till utveckling av kommunens verksamheter och kommunövergripande servicelösningar.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Som samordnare på Kontakt Linköping har du en central och strategisk roll där du fungerar som en viktig stödfunktion för både enhetschef och våra samhällsvägledare. Ditt uppdrag är att stötta den dagliga driften, vilket inkluderar allt från öppnings- och stängningsrutiner till schemaläggning och planering utifrån behov och prognos. Genom att analysera statistik och omhänderta rapporter från olika verktyg, säkerställer du att vi använder våra resurser effektivt och ständigt utvecklar Kontakt Linköpings uppdrag.
I rollen ingår även att representera Kontakt Linköping i såväl interna som externa sammanhang samt att samverka med andra verksamheter för att optimera våra servicelösningar. Utöver det strategiska arbetet stöttar du samhällsvägledarna i tekniska frågor, hanterar inköp och fakturering samt samordnar kontakter med serviceleverantörer. Vi söker dig som vill vara en nyckelspelare i vår utvecklingsresa mot att hjälpa medborgarna på ett effektivare och säkrare sätt.
Din arbetsplats
För att ge god service och stöd till människor som bor, verkar och besöker Linköpings kommun finns Kontakt Linköping -kommunens Kontaktcenter. Hit vänder sig medborgarna för att få hjälp med sitt ärende inom kommunens samtliga verksamheter. Genom att samla alla kommunens kontaktytor för Linköpingsborna på en och samma plats ger vi bättre service, förkorta handläggningstiderna och ökar tillgängligheten.
Vi finns tillgängliga vardagar mellan 07:15-17:15. Den huvudsakliga arbetsplatsen är placerad i Ebbepark, men arbete sker även vid våra besöksytor i Skäggetorp, Berga och Linköpings Huvudbibliotek. Vår utveckling av tjänster och service hjälper Linköping att bli Sveriges mest livsvänliga kommun.
Vi är engagerade, kompetenta och tar plats i kommunens utveckling. Vi har ett tydligt kundfokus och tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats. Vi följer upp våra leveranser för att ständigt utveckla vår verksamhet.
Du som söker
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. För tjänsten behöver du ha god datorvana, förmåga att hantera flera olika IT-baserade system samt att söka och hantera stora mängder digital information. Tjänsten ställer också krav på att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av servicearbete, gärna inom kundtjänst, reception eller kundservice på olika sätt.
Som person är du initiativrik, nyfiken och motiveras av att se lösningar på de många olika frågor du dagligen kommer att ställas inför. Du är självgående, tar ansvar för din uppgift.
Du är strukturerad och administrativt skicklig, med god förmåga att effektivt planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du förväntas även arbeta med uppföljning för att säkerställa att överenskomna insatser genomförs i rätt tid och med rätt kvalitet. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheterna i förändringar.
Då arbetet innebär mycket kontakt är det av stor vikt att du har god kommunikationsförmåga och social kompetens, där du kommunicerar klart, tydligt och välformulerat anpassat efter situationen. I ditt arbete kommer du att fungera som navet i kommunikationen mellan medarbetare, ledning, kunder eller externa aktörer. Slutligen söker vi dig som drivs av tätt samarbete med kollegor för att uppnå god service och ett gott bemötande, och har förmågan att leda utan att vara chef.
I denna rekrytering kan vi komma att använda tester som en del av vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17207
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Kerstingatan 2 (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Kontakt
Enhetschef
Jessica Ängshammar jessica.angshammar@linkoping.se +4613206641
9892910