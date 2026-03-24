Samordnare inom hemtjänst
Bräcke diakoni en idéburen organisation, där vårt bemötande och våra erfarenheter gör skillnad varje dag.
Med helhetsansvar för hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering i Linköping arbetar vi tillsammans för att fler ska få rätt stöd i vardagen och kunna leva hemma med ökad livskvalitet. Som samordnare hos oss får du en central roll med stor möjlighet att påverka det dagliga arbetet. Du arbetar nära kollegor och verksamhet, i en organisation med korta beslutsvägar och ett aktivt samarbete över verksamhetsgränser.
Din roll
Som samordnare i hemtjänsten får du vardagen att fungera, både för brukare och medarbetare. Du ser till att rätt insats utförs hos rätt person, i rätt tid, varje dag. Du ansvarar för att:
Planera och samordna det dagliga arbetet
Säkerställa bemanning, schemaläggning och hantera förändringar i det dagliga arbetet
Ha löpande kontakt och samverkan med handläggare, kunder och anhöriga
Hantera beställningar och dokumentation i verksamhetssystemet (Treserva)
Arbetet i hemtjänsten är dynamiskt och förutsättningarna kan förändras snabbt. Därför behöver du kunna prioritera om, fatta beslut och hitta lösningar i stunden. Du arbetar nära verksamhetschef och är en viktig del i att bidra till struktur och kvalitet i verksamheten.
Vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i en samordnande roll. Du har erfarenhet av att planera och prioritera i en vardag som ibland är komplex och föränderlig, gärna inom hemtjänst eller liknande verksamhet. Du samarbetar väl med andra och kommunicerar tydligt och professionellt. Med ditt engagemang bidrar du till ett gott arbetsklimat och ett samskapande arbetssätt som stärker kvalitet och förtroende i verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
- Utbildad undersköterska med skyddad titel
- Erfarenhet av arbete som samordnare inom hemtjänst eller kommunal vård och omsorg
- God datorvana och erfarenhet av system för planering och schemaläggning
- God förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt
- Erfarenhet av arbete i Treserva
Bräcke Hemtjänst Valla/T1
Hos oss arbetar vårdbiträden, undersköterskor, samordnare och verksamhetschef i en sammanhållen arbetsgrupp. Gruppen består av medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder, vilket bidrar till en öppen och välkomnande arbetsplats. Här värnas en god arbetsmiljö där samarbete och respekt är självklara delar. Vi arbetar tillsammans på Solrosens trygghetsboende och inom hemtjänst i ordinärt boende, i det lättcyklade området runt Valla och T1.
Vi är en del av Bräcke diakoni som har helhetsansvar för hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering i Linköping City Syd. Det innebär att vi arbetar nära varandra och möta människas behov på ett helhetsmässigt sätt, för en tryggare vardag i hemmet. Här kan du läsa mer om oss: https://brackediakoni.se/bracke-hemtjanst-linkoping/om-bracke-hemtjanst/
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi intervjuar löpande
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Hos oss blir du del av en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen.
Hos oss får du:
Arbeta i en idéburen stiftelse där överskott återinvesteras i verksamheten
- Möjlighet till delaktighet och påverkan i en organisation med korta beslutsvägar
Trygghet genom kollektivavtal, som ger tjänstepension, försäkringar, föräldralön, extra semesterdagar med ålder och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv
- Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemsjukvård och hemrehabilitering Linköping Kontakt
Ann-Charlotte Agnetorn 013-1900455 Jobbnummer
9815321