Samordnare för boendestöd
Funkisgruppen AB / Socialsekreterarjobb / Tyresö
2026-03-16
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Funkisgruppen AB i Tyresö
, Lidingö
, Huddinge
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Om oss på Funkisgruppen
Funkisgruppen erbjuder insatser enligt SoL och LSS, så som boendestöd, daglig verksamhet samt placering i skyddat boende och stödboende.
Vi strävar efter att alltid sätta människan i centrum i allt vi gör. Vår humanistiska människosyn är inte bara vår kompass, den är själva grunden i vårt arbete och vår företagskultur.
Vill du arbeta i en organisation där passionen för alla människors rätt till ett bra liv driver utveckling och samarbete? Då är du på rätt plats. Kom och förvandla din kompetens till meningsfull påverkan hos oss.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Vi söker en samordnare för insatsen boendestöd med placering i Tyresö.
Vi sitter i lokaler i Tyresö där även daglig verksamhet och sysselsättning håller till. Här jobbar du tillsammans med verksamhetschef med den dagliga driften av boendestöd, som 35 medarbetare är knutna till. Boendestödet utförs i Tyresö och Nacka. Som samordnare arbetar du nära ansvarig chef och är en viktig del i att driva och utveckla verksamheten.
Det här är en verksamhet som erbjuder variation, och ingen dag är den andra lik!
Dina arbetsuppgifter inkluderar;
Att arbeta med schemaläggning och planering av boendestödet
Att leda och fördela det dagliga arbetet för boendestödjare
Att vara ett bollplank och ett stöd i vardagen för boendestödjare
Att genomföra uppstartsmöten med nya boendestödskunder
Kontinuerliga kontakter med kunder och kommuner
Att följa upp det administrativa arbetet som boendestödjarna utför
Vad vi söker hos dig;
Du har tidigare erfarenhet av att leda och planera arbete
Du har relevant omsorgsutbildning på gymnasienivå eller gedigen arbetslivserfarenhet från annat omsorgsarbete
Du har god social kompetens och trivs med att vara ansiktet utåt
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och utåtagerande beteende
Mycket god datavana och har lätt att lära dig olika datasystem
Din svenska är flytande i både tal och skrift, fler språk är meriterande
Du bör vara lösningsorienterad, ansvarstagande, strukturerad och en god lagspelare
Du gillar att växla mellan olika uppgifter och kan prioritera om utifrån dagens behov
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så tveka inte att lämna in din ansökan till oss redan idag.
För arbetsuppgifter tillämpas kollektivavtal (E) mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Registerutdrag
Vid en anställning kommer vi att begära ett registerutdrag innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen.
Arbetstid: Heltid (40 timmar/vecka), måndag-fredag.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du ytterligare frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Linn Ristborg, telefonnummer 072-994 97 02.
Välkommen med Din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7375696-1893816". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Funkisgruppen AB
(org.nr 556881-6283), https://jobb.funkisgruppen.se
Radiovägen 27 (visa karta
)
135 48 TYRESÖ Arbetsplats
Funkisgruppen och Satin AB Jobbnummer
9798440