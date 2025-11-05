Samordnare/arbetsledare inom hemtjänsten
Domicare AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Domicare AB i Stockholm
, Västerås
, Nacka
, Haninge
eller i hela Sverige
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att leda personalgruppen. Det handlar om att planera och omplanera dem dagliga besöken hos våra kunder och att kommunicera ut detta till personalgruppen. I arbetet ingår att ha en kontinuerlig dialog med kunder, medarbetare, anhöriga, biståndshandläggare, primärvården etc. Arbetet innefattar kvalitetssäkring av våra insatser hos kunderna t.ex. genom stickkontroller. Riskanalyser, kvalitetssäkring och arbetsmiljö utgör delar av den dagliga driften. Du ska vara beredd på att arbeta ute hos våra kunder vid behov. Du behöver lära känna våra kunders behov och önskemål. Du kommer att ha ett nära samarbete med verksamhetschefen som kommer stå vid din sida tills du kan stå på egna ben.
Arbetet är mångfacetterat och det finns goda utvecklingsmöjligheter för en driven person.
Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 07:30-16:00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: info@domicare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Domicare AB
(org.nr 556785-7072)
Karlbergsvägen 44 (visa karta
)
113 62 STOCKHOLM Jobbnummer
9589154