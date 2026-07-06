Samordnare
Lilla Edets kommun / Organisationsutvecklarjobb / Lilla Edet Visa alla organisationsutvecklarjobb i Lilla Edet
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
, Trollhättan
, Ale
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Arbetsmarknadsenheten i Lilla Edet är organiserad inom individ- och familjeomsorgen och på enheten arbetat socialsekreterare, arbetsmarknadshandläggare, arbetsledare, projektledare inom integration samt övriga stödfunktioner. Enheten ansvar för handläggning av ekonomiskt bistånd, aktivitetsamordning för aktivitetskravet (lagkrav från 1 juli 2026) samt mottagande av nyanlända samt övriga uppdrag som ferieuppdrag för unga, viss administration och skötsel av kommunens bilar m.m.
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att stödja individer till arbete eller studier samt att erbjuda individuella insatser som bidrar till att deltagaren på sikt närmar sig arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadshandläggare arbetar med vägledning och coaching samt anskaffande av praktikplatser för deltagare samt följer upp dessa arbetsgivarkontakter. De samverkar även internt med arbetsledarna kring interna platser för personer som står längre ifrån arbetsmarknaden.
På Arbetsmarknadsenheten finns Caféservice, Servicetjänst, Cirkulären samt Växthuset som är olika arbetsstationer som arbetsledarna ansvarar för. De tar emot deltagare och med nära stöd ska de stötta deltagarna i deras arbete och utveckling.
Din roll
I rollen som samordnare på arbetsmarknadsenheten kommer du att i huvudsak arbetsleda arbetsmarknadshandläggarna samt arbetsledarna och tillsammans med enhetschef och arbetsgrupp utveckla olika typer av aktiviteter kopplat till aktivitetskravet.
I uppdraget ingår att samverka internt inom kommunen kring aktiviteter samt externt med företag i kommunen eller i närområdet. Som samordnare har du en central roll i arbetet med aktivitetskravet inom socialtjänstlagen (SoL), med fokus på att ge stöd till personer med ekonomiskt bistånd att närma sig den reguljära arbetsmarknaden.
Vem är du?
Du har en gedigen kunskap och erfarenhet inom arbetsmarknadsområdet samt är insatt i kommunens arbete med ekonomiskt bistånd. Då en stor del av uppdraget består i att kontakt med kommunala verksamheter samt företag behöver du ha lätt för att samverka och skapa kontakter. Du behöver ha vana av att dokumentera samt ge stöd till handläggare i dokumentation.
I rollen behöver du också ha kunskap om arbete i praktiska verksamheter som caféverksamhet, skötsel av grönytor, bilvård samt arbetsmiljöfrågor kopplat till dem. Kvalifikationer
Relevant högskole- eller universitetsutbildning
God kunskap om lagstiftning kopplat till verksamheten
Ett tydligt uppdrags-och brukarfokus och ett salutogent förhållningssätt
Erfarenhet av att arbeta i IT- baserade verksamhets- och planeringssystem
Ledarerfarenhet: Du har erfarenhet av att leda projekt eller team
Lösningsfokus: Du ser möjligheter istället för hinder och har en diplomatisk förmåga
Vid anställning behöver du kunna uppvisa giltig ID-handling.
Vad vi erbjuder
På Socialt stöd och försörjning och Arbetsmarknadsenheten har det de senaste åren varit mycket låg personalomsättning och här arbetar personal med lång erfarenhet.
I Lilla Edet finns ett öppet klimat och ett gott samarbete mellan olika sektorer/förvaltningar.
Du har möjlighet till friskvårdsbidrag, semesterväxling och flexavtal.
Lilla Edet har en väl utvecklad arbetsmarknadsenheten med flertalet praktiska verksamheter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets Kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Socialtjänst, Individ och familjeomsorgen, Arbetsmarknadsenheten Jobbnummer
9992886