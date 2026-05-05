Samordnare
2026-05-05
er).
Nu förstärker vi med ytterligare en samordnare till oss på driftenheten! Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att påverka och bidra till Kristianstads utveckling. Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Som samordnare ansvarar du för generell grovplanering av drift- och underhåll samt uppföljning av drift- och underhållsplaneringen. Du kommer vara planeringsstöd till driftledarna.
I rollen ingår allmänt förekommande administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer arbeta med KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) med fokus på arbetsmiljöfrågor såsom rutiner, riskbedömningar mm samt vara stöd och delaktig i att åtgärda riskerna, du kan komma att deltaga i skydddsronder.
Rollen innebär även arbetsuppgifter kopplat till masshantering och miljöfrågor kopplat till avfall samt kemikalier. Eftersom du är del av ett team kommer du vara tillgänglig resurs för mindre projekt samt stöd till EC och andra i teamet i diverse uppgifter.
Vem söker vi?
Vi vill att du har relevant utbildning inom parkskötsel, anläggning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning inom KMA eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver också ha B-körkort för manuell växellåda.
Som person är du bra på att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Det är en fördel om du har förmåga att skriva tydligt och kan anpassa din kommunikation till målgruppen. Vi ser gärna att du kan planera och organisera ditt arbete, vilket innebär att du kan sätta upp mål, följa upp och avsluta aktiviteter.
Det här är vi
Tekniska förvaltningens avdelning anläggning består av tre enheter; utförande och resurser, driftenheten samt specialistenheten.
Arbetsgruppen består just nu av fem driftledare, två samordnare och en administratör. Vår enhet ansvarar för skötsel och underhåll på den allmänna platsmarken; gator, gång-/cykelbanor, parkområden och belysning. Vi utför även grönyteskötsel på fastighetsmark på uppdrag av avdelning fastighet. Övriga beställningar förekommer löpande från kommunens olika förvaltningar.
Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TEK-2026-8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Anläggning Kontakt
Vision
Camilla Johnsson 044-13 26 28 Jobbnummer
9892454