Samordnande sjuksköterska till Östernärke

2025-10-07
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Är du sjuksköterska med gott ordningssinne? Vill du prova ett lite annorlunda uppdrag och få chansen att påverka, utveckla och bidra till en patientsäker hälso- och sjukvård? Tveka inte att söka tjänsten som samordningssjuksköterska hos oss på Östernärke hemsjukvård i Odensbacken!
I uppdraget som samordnande sjuksköterska kommer du att ha en central roll i att bevara och vidareutveckla kvaliteten i verksamheten. I rollen samordnar du planering av sjuksköterskeinsatser gentemot hemsjukvård och särskilt boende, har ett övergripande ansvar för de vårdbegäranden som kommer in samt säkerställer utskrivning när insatser avslutas. I rollen ingår samarbete med både region och andra instanser inom kommunen samt samordning av kvalitetsregistrering och introduktion.
Utöver att utföra uppdraget som sjuksköterska så kommer du i ditt samordnande uppdrag att uträtta ytterligare arbetsuppgifter:
Exempel på arbetsuppgifter i det samordnande uppdraget
• samordna och vara ett stöd i att prioritera och fördela den dagliga planeringen
• tillsammans med administration och ledningsorganisation ansvara för schema. Kort- och långsiktig bemanning
• samordna kontakter med MAS, MAR, SAS och andra interna och externa aktörer
• planera och regelbundet följa upp det systematiska patientsäkerhetsarbetet enligt årshjul
• följa och förtydliga verksamhetens mål och inriktning samt verka för ett gemensamt förhållningssätt, exempelvis se över arbetet runt riktlinjer, policys och rutiner
• inventera kompetensbehov, samordna utbildningsinsatser och omvärldsbevaka
Om arbetsplatsen
Östernärke hälso- och sjukvård är en liten enhet som utgår från helt nya lokaler på Askenäs i natursköna omgivningar i Odensbacken. Vårt team består idag av totalt 12 sjuksköterskor fördelade på hemsjukvård, särskilt boende samt även våra två LSS-boenden som också ligger i anslutning till Askenäs. I vårt team finns även sju arbetsterapeuter samt en samordnande undersköterska som stöttar upp med bland annat apoteksärenden och provtagningar. Vi träffas varje morgon och planerar dagen tillsammans. Arbetsplatsen genomsyras av hög kompetens och vi har roligt på jobbet och stöttar varandra samtidigt som vi alltid kommer ihåg vem vi finns till för.
Hemsjukvården är organiserat inom Socialförvaltningens område Vård och omsorg. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
I rollen som sjuksköterska behöver du vara trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och patienter, ser du som en självklarhet. Då du förväntas driva utvecklingen på enheten framåt är du en person som ser möjligheter i förändringar och lösningar i det du ställs inför. I ditt uppdrag som samordnande sjuksköterska har du även förmågan att leda och motivera andra.
Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram och du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort (för manuell växellåda)
• erfarenhet av arbete i Life Care
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård
• erfarenhet av att arbeta i MCSS/APPVA, Senior Alert, MittVaccin eller Medvind. Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 december eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: Måndag-fredag
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 19 oktober.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
