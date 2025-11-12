Samordande Undersköterska SÄBO
2025-11-12
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Upprdraget som Samordnade Undersköterska syftar till att stärka verksamhetens kvalité för vård- och omsorgsarbetet tillsammans med Boendechef och medarbetare. Samordnaren ska säkerställa struktur, kontinuitet och ordning i det dagliga arbetet på avdelningen.
Arbetsuppgifter du stödjer medarbetaren och teamet med:
• Planera och fördela arbetet under dagen
• Ansvarig för arbetsordning, att den är uppdaterad och följs
• Delta i det dagliga omvårdnadsarbetet
• Ge nyanställda/vikarier extra stöd och instruktion
• Ser över och kompletterar arbetsrutiner
• Samverka med övriga professioner
• Upprätta Genomförandeplaner tillsammans med arbetslaget, dokumentationsstöd
• Koordinera avdelningens beställningar, förbrukningsvaror, matbeställningar, inkontinensskydd, nutrition
• Visa lägenheter och ta emot nya boenden, besikta utflytt av rummet
• Att städ- och hygienrutiner följs
• Samordna brandombud och larmansvarig
Du bör ha vana och kunskap av att arbeta i systemen Pulsen Combine, DF-respons, Multi Acess, Time Care, Phoniro Care Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
Undersköterska, skyddad yrkestittel
Vård och omsorgsutbildning, erferenheta av mutlisjuka äldre
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Övriga information:Tjänsten är en tillvidare anställning .Rekrytering kommer att ske löpande vilket innebär att den kan tillsättas innan ansökningstiden är slut.Provanställning kan bli aktuell.Villkor för heltidsmått 38,25 tim/vecka, då tjänsten är förlagd till både dag, kväll och helg .Som samordnande undersköterska bär du arbetskläder lämpliga för vårdarbete, som tillhandahålls av arbetsgivaren. Inför anställningen behöver du inkomma med utdrag från belastningsregistret. Ersättning
