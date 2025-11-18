Samhällsplaneringschef
Ljusdals kommun, Sektor Livsmiljö, Verksamhetsledning SSF / Administratörsjobb / Ljusdal Visa alla administratörsjobb i Ljusdal
2025-11-18
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Livsmiljö, Verksamhetsledning SSF i Ljusdal Publiceringsdatum2025-11-18Beskrivning
Vi söker en engagerad och strategisk samhällsplaneringschef som vill leda utvecklingen av ett hållbart och attraktivt samhälle i Ljusdals kommun.
Hos oss får du en central roll i att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och infrastruktur, det som gör vår kommun till en bra plats att leva, arbeta och växa i.
I Ljusdal har vi stora möjligheter att påverka vår framtid. Här kombineras närheten till naturen med ett aktivt näringsliv och ett växande intresse för hållbar samhällsutveckling. Som samhällsplaneringschef blir du en nyckelperson i arbetet med att forma en kommun där livsmiljö, tillväxt och hållbarhet går hand i hand.
Enheten består av tio medarbetare som arbetar som planingenjörer, kart- & mätingenjör, kommunekolog, markhandläggare, GIS-samordnare och skoglig förvaltare. Från årsskiftet 2026 kommer enheten tillhöra sektor Livsmiljö. Tjänsten ingår i sektorns ledningsgrupp och rapporterar till sektorchef.Dina arbetsuppgifter
Som samhällsplaneringschef har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar på enheten. Det innebär att du bland annat förväntas:
- Leda och utveckla verksamheten med fokus på samverkan, kvalitet och effektivitet.
- Ansvara för strategiska frågor kopplat till hållbar samhällsutveckling.
- Vara ett stöd till personal och politiker i plan- och utvecklingsfrågor.
- Representera kommunen i externa samarbeten och nätverk.
- Säkerställa god service och rättssäker handläggning inom enhetens områden.
- Vara ansvarig för personalfrågor som exempelvis rekrytering, kompetensutveckling och det. systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Kunna motivera, stötta och utveckla medarbetarna mot gemensamma mål.
- Ha en stark förmåga att bygga relationer och samverka med olika aktörer.
Vi ser att du har förmåga att leda och bedriva enheten i ekonomisk balans och med fokus på mål, resultat och medarbetare som trivs på sitt arbete. Du behöver kunna ha fokus på både helhet och individ. Du är serviceinriktad och är en god kommunikatör både muntligt och skriftligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom fysisk planering, samhällsplanering, arkitektur, miljö, teknik eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och strategiskt arbete, samt god förståelse för plan- och bygglagen och den kommunala beslutsprocessen.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är stabil, trygg och har god självinsikt.
Har förmåga att planera, organisera och skapa struktur.
Har en stark förmåga att bygga relationer och samverka med olika aktörer.
Är nyfiken och nytänkande, vågar prova nya idéer och samtidigt behåller fokus på mål och kärnverksamhet.
Meriterande
Du har minst 1 års erfarenhet av att ha varit chef i kommunal verksamhet och/eller arbete inom en politiskt styrd organisation. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer sker löpande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Ann-Catrin Stolt - frågor om tjänstens innehåll: 0651-18019
Zara Witt-Strömer - frågor om rekryteringsprocessen: 0651-761610
Välkommen med din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/199". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Livsmiljö, Verksamhetsledning SSF Kontakt
Ann-Catrin Stolt +4665118019 Jobbnummer
9609737