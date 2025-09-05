Sambandsoperatörer
Försvarsmakten / Militärjobb / Haninge Visa alla militärjobb i Haninge
2025-09-05
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Haninge
, Mjölby
, Karlsborg
, Motala
, Skövde
eller i hela Sverige
Visst vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
Om enheten
Marinstabens huvuduppgift är att leda, utveckla och vidmakthålla de marina förbanden. Vår uppgift är att verka året om, dygnet runt för att kunna möta varje hot vid varje tidpunkt. Både vid kust och till havs.
Marinstabens huvudsäte är etablerat på Musköbasen i Stockholms skärgård men finns även i Karlskrona, Göteborg och Visby. Förbandet genomför övningar och insatser nationellt och internationellt. Detta ställer krav på att vi kan uppträda och verka i olika typer av miljöer och situationer. Som sjöman/soldat vid Marinstaben är du en viktig pusselbit för att marinen ska kunna lösa sina uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Marinens Radio har modernt utrustade sambandsledningscentraler i bergrum vars huvuduppgift är att säkerställa Försvarsmaktens samband med militära enheter, både på fasta system och över radio. Marinens Radio deltar i och stödjer nationella som internationella skarpa insatser, övningar, prov- och försöksverksamheter. Verksamheten bedrivs dygnet runt året om vilket innebär schemalagd skifttjänstgöring såväl vardag som helg.
Under skifttjänstgöringen arbetar du relativt långa arbetspass. Möjlighet till övernattning finns. Normalt arbetar du ett sammanhängande arbetspass som antingen är förlagd på dagen eller natten med efterföljande ledighet. Vid övningar och andra förhållanden förändras schemat för att passa in i den rådande verksamheten.
KRAV
Kvalifikationer
• Tjänstgör eller tidigare tjänstgjort främst ombord Marinens fartyg i sambands-/stridsledningstjänst eller i övriga Försvarsmakten inom området sambands-/ledningssystem
• Signalskyddsutbildning
• 3-årig gymnasieutbildning eller som av arbetsgivaren bedöms som motsvarande
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God vana att arbeta med IT-baserade system, främst i WindowsmiljöPubliceringsdatum2025-09-05Dina personliga egenskaper
Tjänsten som sambandsoperatör ställer höga krav på social kompetens och samarbetsförmåga, förmåga att kunna växla mellan låg och hög arbetsbelastning samt god initiativförmåga och hög stresstålighet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Radiocertifikat alternativt sambandskunskaper
• HF2000 utbildning
• Kunskaper om radiokommunikation och vågutbredning
• Rakelutbildning
• Körkort B (önskvärt manuell växellåda)
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Muskö.
Arbetsort: Karlskrona och Muskö.
Tillträdesdatum: 2025-11-03.
Upplysningar om befattningen
Sandra Jokinen, 010-823 1948
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Magnus Olsson, 0455-850 71
Fackliga företrädare
Officersförbundet Urban Nyman
TCO/Försvarsförbundet Jan Wasberg
SACO Birgitta Strauss
SEKO Jan-Anders Nilsson
Samtliga nås via FM växel 010-820 00 99 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-24. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9494926