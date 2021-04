Säljsupport till omtyckt uppdrag i Göteborg! - Manpower AB - Inköpar- och marknadsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Manpower AB

Manpower AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg2021-04-06Söker du en ny långsiktig utmaning och gillar att vara spindeln i nätet? Är du en driven, positiv person som trivs med att arbeta i ett högt tempo tillsammans med engagerade kollegor? Just nu söker vi på Manpower dig som vill ta dig an ett långsiktigt uppdrag inom säljstöd hos en av våra uppskattade samarbetspartners. Varmt välkommen med din ansökan!Vad innebär det att arbeta inom säljsupport?I rollen som säljsupport kommer du att tillsammans med Key account manager, inköpsavdelningen och kund arbeta med uppföljningar och forcastplanering. Här stöttar du KAM och kunder i order- och leveransfrågor samt andra administrativa uppgifter. I denna roll krävs det att man kan jobba i ett högt tempo, ta snabba beslut, är strukturerad och alltid har 100% fokus på att ge den bästa tänkbara servicen. Du blir en del av ett framgångsrikt team i en organisation som är marknadsledande inom sitt affärsområde.Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via Manpower, men där tanken är att påsikt övergå i en långsiktig anställning hos kund. Start kommer att ske omgående och arbetstiderna är förlagda till kontorstider.Vanliga arbetsuppgifter:* Hantering av debet/kredit* Fördelning av britprodukter* Prisuppdatering och prisskydd* Hantering av kickback/bonusVem är det vi söker?Vi söker dig med en god samarbetsförmåga och som trivs med att alternera mellan olika arbetsuppgifter i ett högt tempo. För att lyckas i rollen ser vi att du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar strukturerat för att ge bästa möjliga stöd gentemot kund och kollegor. Vidare ser vi att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service gentemot kund.2021-04-06* Har tidigare arbetslivserfarenhet i likande roll* Serviceminded* Erfarenhet av att arbeta i Office (främst Excel)* Du uttrycker dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska* Lätt att lära sig nya system* Duktig på att skapa och vårda relationerMeriterande* Har ett intresse för teknik.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Hur söker jag tjänsten?Det är enkelt! Klicka på ansökningsknappen. Registrera ditt CV på http://manpower.se. Notera att vi tar INTE tar emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsterna bli tillsatta före sista ansökningsdatum.Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-16Manpower AB5674679