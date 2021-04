Säljsupport/säljassistent till växande bilföretag! - Vkdb Sverige AB - Kontorsjobb i Stockholm

Vkdb Sverige AB / Kontorsjobb / Stockholm2021-04-12Nu söker vi dig som älskar att jobba med service i en koordinerande roll inom vår säljavdelning (B2B)! Trivs du med att arbeta administrativt, i en position med många kontaktytor både internt som externt och är du dessutom en mycket god kommunikatör? Då är jobbet som säljsupport hos oss något för dig!Hur din nya roll kommer att varaHantera och utveckla vår kundportfölj genom att sälja AUTO1-tjänster och produkter till befintliga kunderVara en stöttepelare för våra säljare i administrativa uppgifter såsom att uppdatera kundkontonDu blir länken mellan vår operations- och logistikavdelning och vår säljavdelning och stöttar upp gällande upphämtningar och leveransstatus av våra bilarTa emot inkommande och utgående ärenden, högt som lågt från kunder, säljare och andra avdelningar interntDu blir en del av ett team där ni tillsammans driver support och merförsäljningsfunktionen gentemot våra B2B-kunder.Vad vi vill att du har med digEtt driv mot att alltid leverera den bästa kundupplevelsenEn mycket god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med andra, både internt och externtGymnasiekompetensGod telefon- och datorvanaGärna arbetat i en kundnära roll tidigare, till exempel inom kundservice eller försäljningMycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skriftEtt bilintresse är meriterande, men inget kravVad vi kan erbjuda digFrån en unicorn till ett börsnoterat bolag, bli en del av vår framgångssagaEn internationell arbetsplats med spännande nationella och internationella projektStor möjlighet att påverka och sätta din egen prägel på arbetetBra förmåner, allt i från friskvårdsbidrag till förskottssemesterEn miljö som är öppen, positiv och motiverande med platta hierarkier och korta beslutsvägarEn heltidstjänst med fast grundlön och provisionVilka vi är?AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi bygger det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Vårt lokala varumärke, Viköperdinbil.se, erbjuder våra kunder det snabbaste och smidigaste sättet att sälja bil på. Vårt varumärke, AUTO1.com, är Europas största B2B-plattform för bilåterförsäljare. Genom vårt varumärke Autohero, använder vi våra erfarenheter till att bygga ett varumärke som erbjuder det den bästa kundupplevelsen av att köpa en bil online. Vi finns just nu på över 30 marknader och hade en omsättning på över 3.5 miljarder euro under 2019.AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariant och ålder.2021-04-12Är du redo för din nästa utmaning? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) via ansökningsknappen nedan. Vi sköter urval och intervjuer löpande tills vi har hittat rätt person.Ylva GamrellJunior Manager Talent Acquisition076 324 80 19Sista dag att ansöka är 2021-06-11VKDB Sverige ABGustavslundsvägen 2216751 Bromma5686444