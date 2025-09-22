Säljsassistent hos Klockia i Visby
2025-09-22
Älskar du att arbeta i butik och möta kunderna ansikte mot ansikte? Då är det kanske dig vi söker som säljsassistent hos Klockia i Visby!
Som säljassistent blir din främsta uppgift att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen när de besöker butiken. Vi söker därför dig som är duktig på att skapa relationer och som brinner för att guida kunderna genom deras köpresa på bästa sätt. Det viktigaste är att du motiveras av att skapa en optimal kundupplevelse och älskar att leverera förstklassig service - varje gång.
Tjänsten är 32 timmar med möjlighet för mer. Butiken har öppet från kl. 10 till 17 och dina arbetstider bestäms i samråd med butikens Store Manager.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Välkomna kunderna varmt i butiken och identifiera deras behov
Guida och ge service genom hela köpprocessen, och kommunicera relevant information om produkterna och varumärkenas historia på ett genuint sätt
Skapa en god stämning och positiv atmosfär i butiken för både kunder och kollegor
Se till att butiken alltid är snygg och i ordning
Arbeta målinriktat utifrån uppsatta KPI:er
Vara ambassadör för Klockia och våra produkter
Vem är du?
Vi tror att du:
Är öppen, energisk och tycker om att möta många olika människor
Tar ansvar och engagerar dig i ditt arbete
Bidrar till teamkänslan och har ett positivt förhållningssätt
Är strukturerad, handlingskraftig och har öga för detaljer
Har god kommunikativ förmåga - både muntligt och skriftligt
Är engagerad, serviceinriktad och trivs med ansvar
Har ett naturligt intresse för e-handel och klockor (ett plus!)
Om din framtida arbetsplats
På Klockia erbjuder vi mer än bara ett jobb. Du blir en del av en ung och dynamisk arbetsmiljö där frihet under ansvar är en självklarhet, och där det ska vara roligt att gå till jobbet. Vi välkomnar nya idéer och går snabbt från tanke till handling.
Intresserad?
Om du är redo att bli en del av Klockia - skicka in din ansökan och CV redan idag! Vi intervjuar kandidater löpande och förbehåller oss rätten att ta ner annonsen när vi hittat rätt person.
Start sker så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: pawel@klockia.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gotland Ur AB
(org.nr 556647-9175)
Hästgatan 24 (visa karta
)
621 56 VISBY Kontakt
Pawel Petersen pawel@klockia.se Jobbnummer
9520512