Säljledare Kolonial
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Som Säljledare Kolonial har du en central roll i butiken där du ansvarar för att driva och utveckla avdelningen mot uppsatta mål. Du leder den dagliga driften tillsammans med ditt lag och arbetar aktivt för att skapa en säljande, välfylld och inspirerande avdelning. Med ett tydligt ledarskap skapar du engagemang, arbetsglädje och struktur - samtidigt som du alltid har kundens upplevelse i fokus.
I rollen ingår bland annat att:
Driva försäljning, resultat och uppföljning enligt budget och mål
Leda, coacha och utveckla medarbetare i vardagen
Arbeta för en säker och effektiv drift
Säkerställa god varuvård, god hyllvård, kampanjer och exponering
Arbeta aktivt med sortiment, pris och nyheter
Planera inför kampanjer, storhelger och aktiviteter tillsammans med din försäljningschef
Säkerställa att rutiner, egenkontroller
För att du ska vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
Har erfarenhet från dagligvaruhandeln minst 1 år
Är strukturerad, driven och gillar att jobba mot tydliga mål
Skapar engagemang, arbetsglädje och arbetar för laget före jaget
Har bra kunskap kring ICA 's system såsom aob, minbutik
Har mycket goda kunskaper i svenska
Meriterande
Har tidigare erfarenhet som säljledare, teamledare eller avdelningsansvarig i butik
Har arbetat med budget, nyckeltal och uppföljning av försäljning och svinn
Har erfarenhet av kolonial/dagligvaror och förstår vad som driver försäljning i hyllan
Det här erbjuder vi dig:
Personalrabatt
Tjänsten är 38h, provanställning tillämpas på 6 mån
En fartfylld, rolig och social arbetsplats
Fantastiska kollegor och stark gemenskap
Lön och villkor enligt Handels kollektivavtal + ansvarstillägg
Vi tillämpar löpande anställning vilket innebär att tjänsten kan vara tillsatt innan ansökningstiden går ut.
Om butiken:
ICA Maxi Bromma, som öppnade i mars 2021, är en av de snabbast växande butikerna i branschen, med en imponerande butiksyta på 11.000 kvadratmeter. Vi är stolta över att erbjuda en arbetsplats där vi värdesätter medarbetare och deras engagemang. Tillsammans bygger vi en framgång och skapar en arbetsplats där både medarbetare och företag kan växa. Så ansöker du
