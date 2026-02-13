Säljledare Kolonial

Stormarknaden i Bromma AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-02-13


Som Säljledare Kolonial har du en central roll i butiken där du ansvarar för att driva och utveckla avdelningen mot uppsatta mål. Du leder den dagliga driften tillsammans med ditt lag och arbetar aktivt för att skapa en säljande, välfylld och inspirerande avdelning. Med ett tydligt ledarskap skapar du engagemang, arbetsglädje och struktur - samtidigt som du alltid har kundens upplevelse i fokus.

I rollen ingår bland annat att:

Driva försäljning, resultat och uppföljning enligt budget och mål

Leda, coacha och utveckla medarbetare i vardagen

Arbeta för en säker och effektiv drift

Säkerställa god varuvård, god hyllvård, kampanjer och exponering

Arbeta aktivt med sortiment, pris och nyheter

Planera inför kampanjer, storhelger och aktiviteter tillsammans med din försäljningschef

Säkerställa att rutiner, egenkontroller

För att du ska vara aktuell för tjänsten ser vi att du:

Har erfarenhet från dagligvaruhandeln minst 1 år

Är strukturerad, driven och gillar att jobba mot tydliga mål

Skapar engagemang, arbetsglädje och arbetar för laget före jaget

Har bra kunskap kring ICA 's system såsom aob, minbutik

Har mycket goda kunskaper i svenska

Meriterande

Har tidigare erfarenhet som säljledare, teamledare eller avdelningsansvarig i butik

Har arbetat med budget, nyckeltal och uppföljning av försäljning och svinn

Har erfarenhet av kolonial/dagligvaror och förstår vad som driver försäljning i hyllan

Det här erbjuder vi dig:

Personalrabatt

Tjänsten är 38h, provanställning tillämpas på 6 mån

En fartfylld, rolig och social arbetsplats

Fantastiska kollegor och stark gemenskap

Lön och villkor enligt Handels kollektivavtal + ansvarstillägg

Vi tillämpar löpande anställning vilket innebär att tjänsten kan vara tillsatt innan ansökningstiden går ut.

Om butiken:

ICA Maxi Bromma, som öppnade i mars 2021, är en av de snabbast växande butikerna i branschen, med en imponerande butiksyta på 11.000 kvadratmeter. Vi är stolta över att erbjuda en arbetsplats där vi värdesätter medarbetare och deras engagemang. Tillsammans bygger vi en framgång och skapar en arbetsplats där både medarbetare och företag kan växa.

Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stormarknaden i Bromma AB (org.nr 559128-0549)
168 67  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
ICA Maxi Bromma (Stormarknaden i Bromma AB)

Jobbnummer
9742824

