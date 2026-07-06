Säljledare
Mat & Mera i Vallentuna AB / Säljarjobb / Vallentuna Visa alla säljarjobb i Vallentuna
2026-07-06
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Säljledare Chark
Är du redo att axla ansvaret och rollen som Säljledare för vår Charkavdelning (packade färskvaror)? Som säljledare är det du som driver och utvecklar avdelningens sortiment och lönsamhet framåt, tillsammans med ditt team. Du ansvarar även för ditt teams utveckling och säkerställer en kundupplevelse i världsklass i din avdelning.
Om rollen:
Som Säljledare Chark ansvarar du för försäljning och resultat i avdelningen. Vår butik är i ständig utveckling och som ledare förväntas du vara drivande och vilja sätta nya högre mål löpande. Du ansvarar för kvalitet och kundservice i avdelningen och för att coacha och utveckla ditt team.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Säkerställa daglig drift för en välfylld och frontad avdelning.
Driva och utveckla avdelningen mot budget
Leda, coacha och inspirera medarbetare mot uppsatta mål.
Ansvara för sortiment, priser, exponering och ekonomi i din avdelning.
Planera och genomföra kampanjer och event.
Följa upp och utveckla kundservicenivå i teamet – du bör ha som ambition att leverera kundservice i världsklass
Vem är du?
Du är strukturerad och tycker om ordning och reda då du kommer att arbeta i en stor färskvaruavdelning där detta är viktigt. Du är tydlig i din kommunikation. Du sprider positiv energi, är en förebild på golvet och vågar ställa höga krav på dig själv och ditt team när det kommer till kundservice. Du är självklart matintresserad och följer trender och nyheter för att kunna inspirera dina kunder kring smakupplevelser och recept.
För att vara aktuell för rollen som Säljledare behöver du:
Ha minst 1–2 års erfarenhet inom dagligvaror, gärna charkavdelning eller delikatess.
Ha erfarenhet av att coacha och leda team.
Har god kunskap i butiksekonomi; försäljning, svinn, marginal mm.
Har erfarenhet av sortimentsarbete och exponering.
Gärna ha genomfört någon form av Butiksledarutbildning.
ICA Kvantum Vallentuna hittar du mitt i Vallentuna Centrum norr om Stockholm. Butiken har ett starkt fokus på våra färskvaruavdelningar. Vi är ett handlingskraftigt team med ca 75 anställda som servar våra kunder under veckans alla dagar med arbetstider mellan 06:00 – 22:10. Vår ambition är att förenkla våra kunders vardag och erbjuda ett bra, prisvärt och brett sortiment med hög kvalitet.
Anställning: Heltid, provanställning 6 månader. Arbete varannan helg ingår. Lön enligt avtal. Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
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Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mat & Mera i Vallentuna AB
(org.nr 556582-1179)
186 31 VALLENTUNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Kvantum Vallentuna (Mat & Mera i Vallentuna AB) Jobbnummer
9994485