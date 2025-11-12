Säljchef Till Imab I Halmstad
Vi söker dig som vill ta ett tydligt ledaruppdrag - där fokus är att utveckla människor, skapa struktur och leda säljorganisationen in i nästa fas. IMAB står inför fortsatt expansion, och här får du möjligheten att påverka riktning, kultur och resultat på riktigt.
Din framtida arbetsgivare
IMAB - En del av Derome IMAB grundades 1973 och våren 2017 förvärvades bolaget av Derome Bygg och Industri AB. Vår lagerhållning, sortiment och unika kunskap är även värdefullt och intressant för kunder inom de flesta branscher. IMAB erbjuder ett brett och anpassat proffssortiment inom produktområdena stål, verktyg, industrivaror, arbetskläder, byggvaror och förnödenheter. Vi fokuserar på försäljning till yrkeskunder inom industri, byggnation, service och offentlig förvaltning.
Vad erbjuder rollen?
Som Säljchef leder du ute- och innesäljare, och skapar en gemensam riktning. Du utvecklar säljstyrkan genom närvaro, coachning och strukturerad uppföljning. Här blir du navet i säljorganisationen, och en viktig del i att skapa uthållig tillväxt. Rollen ingår i den lokala ledningsgruppen på IMAB Halmstad, och är utpräglat hands-on - här är man på plats, nära affären och nära teamet. I rollen som Säljchef kommer du att: * Leda, coacha och utveckla säljteamet i vardagen * Skapa struktur i processer, uppföljning och arbetssätt * Bygga ett lag med vi-känsla, tydlighet och resultatfokus * Driva förbättringsarbete och identifiera nya affärsmöjligheter * Utveckla prissättningsstrategier och förhandla större affärer * Analysera marknad, konkurrenter och lönsamhet * Arbeta tvärfunktionellt med övriga delar av IMAB * Rapportera kring resultat, strategi och prioriteringar
Vem är du?
För att trivas i rollen som säljchef för IMAB Halmstad ser vi att du är en person som trivs i en ledande befattning där relationsskapande för dig är ett ledord. Du brinner för möjligheten att utmana och få dina medarbetare att växa. Du är en trygg och närvarande ledare som är van vid att fatta beslut samtidigt som du är väldigt aktiv och delaktig i det vardagliga arbetet.
Som person är du självgående, ansvarsfull med ett välutvecklat affärsmannaskap. Du har en gedigen dokumenterad ledarerfarenhet inom B2B. Det anses meriterande om du har en bakgrund inom branschen. Du är prestigelös och ambitiös som drivs av att bygga team och utveckla dessa.
Är detta din perfekta match?
Vi hoppas det! Här följer en hälsning från din blivande arbetsgivare: På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt. Vill du vara med och ta en stark lokal aktör in i nästa tillväxtfas - och leda en säljorganisation med vilja, kunskap och potential? Då kan detta vara rätt steg för dig. Här får du utrymme att påverka, att skapa tydlighet och att utveckla laget ytterligare.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 7 december. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Anders på anders.jansson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
