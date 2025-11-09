Säljchef Meeting & Event
Enjoy the good life!
10 meter från havskanten, här på den vackra Bohuslänska Rivieran, upplever du Resorten. Med modern och internationell touch, en lovely och lively attityd och grannar som Kosterhavet och magiska Kosteröarna, naturreservatet Nötholmen och en 18-håls golfbana boostar vi dig, din familj, dina vänner och kollegor med en resort lifestyle fylld med feelgood, livsnjutning och den allra skönaste viben.
Feel The Vibe - umgås, upplev och livsnjut. Du är alltid varmt välkommen till oss på Strömstad Spa & Resort!
Vill du bli en del i vårt härliga Resorten-team? Vi ser fram emot din ansökan!
Säljchef Meeting & Event till Strömstad Spa & Resort
Är du en engagerad och resultatorienterad Säljchef med erfarenhet från kurs- och konferensmarknaden? Vill du vara med och skapa fantastiska upplevelser för våra gäster? Då är du den vi letar efter!
Befattningsbeskrivning:
•
Identifiera, kvalificera och kontakta potentiella kunder som har behov av hotellets tjänster inom kurs, konferens, möten och event med fokus på företag, organisationer, byråer, etc.
•
Aktivt prospektera för nya affärsmöjligheter genom olika kanaler med fokus på kundmöten, visningar på hotellet, teamsmöten, telefon, e-post, nätverk, kundarrangemang m.m.
•
Utarbeta och presentera säljförslag och offerter till potentiella kunder
•
Förhandla avtal och kontrakt med kunder
Ansvarsområden:
•
Identifiera och kontakta potentiella kunder inom kurs- och konferensmarknaden.
•
Bygga och underhålla relationer med befintliga och nya kunder i Bohuslän.
•
Utveckla skräddarsydda offerter och presentationer för våra kunder
•
Delta på mässor, nätverksarrangemang och branschträffar för att marknadsföra hotellet
•
Samarbeta med säljteamet i Strawberry samt övriga partnerhotell inom Norwegian Hospitality Group där det är lämpligt.
•
Genomföra marknadsanalyser för att identifiera trender och möjligheter på marknaden
•
Tjänsten har inte personalansvar och rapporterar personalmässigt till VD och säljmässigt till Chef för Försäljningsstrategi och Utveckling på Norwegian Hospitality GroupPubliceringsdatum2025-11-09Kvalifikationer
•
Relevant erfarenhet inom försäljning, gärna från hotell- eller eventbranschen
•
Stark kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt
•
Förmåga att bygga relationer och arbeta självständigt
•
God på säljteknik och säljpsykologi
•
Du har hög självdisciplin och motiverar dig själv för att nå mål, även när du möter motgång
•
God kännedom om digitala verktyg och CRM-system
•
Resultatorienterad med en proaktiv inställning
•
Körkort - klass B
Vi erbjuder:
•
Ett dynamiskt och inspirerande arbetsklimat
•
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
•
Konkurrenskraftiga villkor och goda förmåner i Strawberry
•
Ett dedikerat och stöttande team där samarbete står i fokus
Passar den här rollen dig? Då ser vi fram emot att ta emot din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. För ytterligare information, kontakta Kari-Anne Røisland, Chef Försäljningsstrategi och Utveckling på NHG, kari-anne@nhg.no
eller telefon: +47 90 99 57 74. Alla ansökningar ska skickas via denna ansökningsportal.
