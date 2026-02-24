Säljchef kassa, City Gross Uddevalla
City Gross Sverige AB / Chefsjobb / Uddevalla Visa alla chefsjobb i Uddevalla
2026-02-24
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos City Gross Sverige AB i Uddevalla
, Vänersborg
, Trollhättan
, Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Älskar du mat och är redo för en karriär där människan står i centrum?
På City Gross handlar allt vi gör om att hjälpa och inspirera våra kunder till en godare vardag. Vårt hjärta klappar lite extra för färskvaror och vi tror på människor. Vi tror vi blir bättre när vi har olika bakgrunder och erfarenheter. Oavsett om du frontar nyskördade grönsaker, styckar en perfekt köttbit, ser till att hyllorna alltid är välfyllda eller att vi har kampanjer som passar våra kunders behov, så är alla här av en enda anledning: att skapa en grym kundupplevelse.
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på 40 timmar i veckan, provanställning tillämpas.
Tillträde: 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Tidig morgon, dagtid, samt vissa kvällar och helger förekommer som en naturlig del i arbetet.
Vad kommer du att göra?
Varje dag bjuder på ett högt tempo och nya utmaningar, men några av dina huvuduppgifter är:
Ansvara för kassalinjen, "shoppa snabbt" självutcheckning och servicedisken med spel och café.
Ansvara för att planera, leda och utveckla kassateamet - såväl strategiskt som operativt. Till din hjälp har du teamledare och en grupp duktiga medarbetare som du också har personalansvar för.
Ansvara för den dagliga driften, bemanning och att ständigt utveckla kassalinjen med fokus på att leverera ett gott kundmöte.
Ansvara för att skapa, utveckla och upprätthålla dagliga kassarutiner och arbetssätt inom t.ex. kontanthantering och kassaredovisning.
Medverka och hjälpa övriga ledningsgruppschefer i att utveckla butikens sälj- och lönsamhet, ta aktiv del i säljstyrning/säljplanering, svinn och egenkontroll.
Tillsammans med dina medarbetare driva avdelningen och utveckla verksamheten och medarbetarna mot uppsatta mål.
Säkerställa en trivsam, effektiv och säljande arbetsmiljö.
Du ingår i butikens ledningsgrupp och rapporterar till Butikschefen.
Vem är du?
Du är starkt resultatorienterad och jobbar effektivt med att optimera avdelningens resultat och nå uppsatta mål.
Är duktig på att skapa och utveckla team, är kommunikativ och tydlig. Du har ett coachande förhållningssätt vilket innebär att du delegerar, ger feedback och följer upp arbetet.
Har en förmåga att inspirera, motivera och engagera medarbetarna för att skapa ett positivt arbetsklimat och en kundupplevelse som överträffar förväntningarna.
Tar dig an din roll i ledningsgruppen med stort ansvar och kan kombinera det operativa butiksarbetet med att aktivt bidra i de strategiska utvecklingsfrågorna.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, inte minst vad gäller din förmåga att inspirera och engagera medarbetarna för att skapa ett positivt arbetsklimat.
Vi tror att du:
Har en gymnasieutbildning, samt behärskar svenska i tal och skrift. Eftersom våra kunder talar fler språk än så är det fantastiskt om du också gör det.
Har flerårig detaljhandelserfarenhet, gärna i ledande befattning
Har du erfarenhet från annan roll med personalansvar, butiksekonomi, försäljningsansvar, bemanning och schemaläggning är detta meriterande.
Har goda kunskaper om ATG/Svenska spel och försäljning.
Brinner för att leverera ett gott kundmöte.
Är relationsskapande och handlingskraftig med stort intresse för kundservice, människor och dagligvaror.
Vad får du?
Trygga villkor - Vi har kollektivavtal med Handels och Unionen.
Prisvärd matkasse - Du får personalrabatt på allt från lyxiga helgmiddagar till snabbfixade vardagsräddare.
Föräldraledighet med extra trygghet - vi erbjuder förstärkt föräldrapenning enligt kollektivavtal så att du kan njuta av din nya familjemedlem lite extra.
Friskare och piggare kropp och knopp - Vi bryr oss om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag, så att du kan hålla igång på det sätt som passar dig bäst.
Karriärmöjligheter på riktigt - Hos oss finns chans att växa! Många av våra butikschefer började precis där du är nu.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Helena Larsson, helena.larsson@citygross.se
0522-601751. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-03-08. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare City Gross Sverige AB
(org.nr 556597-2451)
Östra Torpvägen 2 (visa karta
)
451 76 UDDEVALLA Arbetsplats
Uddevalla Östra Torpvägen Jobbnummer
9759687