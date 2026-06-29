Säljassistent Till Dspace
Resultat i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-29
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Vill du ha en varierad roll där service, administration och kundkontakt står i fokus?
Är du en person som gillar att få saker att hända, tar egna initiativ och trivs när ingen dag är den andra lik? Nu söker dSPACE en driven och engagerad Säljassistent som vill bli en central del av verksamheten. Här får du en bred och omväxlande roll där du stöttar både säljorganisationen, ekonomiavdelningen och kontoret i stort – samtidigt som du blir en del av ett internationellt teknikföretag i framkant.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
dSPACE är ett ledande teknikföretag som specialiserar sig på simulering- och valideringslösningar för utveckling av uppkopplade, självkörande och elektriskt drivna fordon. Företaget erbjuder produkter och tjänster som används för att testa och kvalitetssäkra avancerade funktioner inom bland annat fordonsindustrin, flygindustrin och andra högteknologiska områden. Utöver fordonsutveckling är dSPACE även involverat i spännande projekt inom rymdteknik och industriell automation, främst genom verksamheten i Tyskland.
Stockholmskontoret är beläget i Danderyd, där du blir en del av ett engagerat och kompetent team som arbetar nära varandra och värdesätter hjälpsamhet, kvalitet och långsiktiga relationer.Arbetsuppgifter
Som Säljassistent har du en central funktion i verksamheten där du säkerställer att administrativa processer kring försäljning, orderhantering och leveranser fungerar smidigt. Du stöttar säljarna i deras dagliga arbete, hjälper ekonomiavdelningen med administrativa uppgifter och bidrar till att kontoret är en välkomnande och välfungerande arbetsplats.
Det här är en bred och prestigelös roll som passar dig som tycker om att ta initiativ, skapa struktur och hjälpa till där behov finns.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Ansvara för Sales-inkorgen och fördela inkommande förfrågningar
• Upprätta enklare offerter
• Hantera administration efter lämnad offert
• Förbereda faktureringsunderlag och följa upp rapporterade konsulttimmar
• Följa upp leveranser och säkerställa korrekt fakturering
• Sammanställa information kopplad till order- och försäljningshistorik
• Underhålla och uppdatera prislistor
• Hantera utvärderingslicenser
• Boka transporter och frakter
• Boka resor, hotell, konferensrum och andra praktiska arrangemang
• Ansvara för att kontoret fungerar väl genom inköp av material samt kontakt med städfirma, fastighetsförvaltare och andra leverantörerProfil
Vi söker dig som är en riktig doer – en person som trivs med att ta ansvar, få saker gjorda och skapa struktur i vardagen. Du får gärna ha erfarenhet från en roll som Säljassistent tidigare, men detta är inget krav. Viktigast är att du har erfarenhet av service, administration och kundkontakt samt är nyfiken på att utvecklas i en bred koordinerande roll.
För att trivas hos dSPACE behöver du vara prestigelös, hjälpsam och flexibel. Du ser vad som behöver göras och tar gärna egna initiativ utan att vänta på instruktioner. Samtidigt är du noggrann i ditt arbete och förstår vikten av att information, priser, leveranser och administration blir rätt.
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket gör att du behöver vara kommunikativ, serviceinriktad och lyhörd. Eftersom du kommer att ha kontakt med internationella kunder och kollegor behöver du känna dig bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.
Framgångsfaktorer
• Erfarenhet av säljadministration
• Erfarenhet av liknande arbete inom administration eller service
• Har ett strukturerat och noggrant arbetssätt
• Stark kommunikativ förmåga och vana av kundkontakt
• Teknisk bakgrund eller ett tekniskt intresseOm företaget
Framtiden Business är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.Så ansöker du
START: September
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-08-09
Denna tjänst är en rekrytering där vi på Framtiden Business har hand om rekryteringsprocessen men där du blir direkt anställd hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Gabriella på 073 – 311 68 62 eller maila gabriella.urban@framtiden.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52805_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), https://www.framtiden.com
182 33 DANDERYD Arbetsplats
Resultat AB Kontakt
Gabriella Urban gabriella.urban@framtiden.com +46733116862 Jobbnummer
9984003