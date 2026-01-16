Säljare vik - Quality Outlet Tanum
2026-01-16
Scorett-gruppen är en av Sveriges ledande skokedjor inom detaljhandeln. Vi arbetar med att till varje säsong ta fram ett attraktivt sortiment med mycket hög kvalitet, trendfaktor och god komfort för både herr och dam. Vi ger alla medarbetare god produktkompetens och chans till utveckling och karriär - vilket är nyckeln till vår framgång. Vi arbetar också för en hållbar utveckling!
Din nästa utmaning?
Som säljare är du vårt ansikte utåt, den som ska ge varje kund en förstklassig service och shoppingupplevelse. Våra kunder ska alltid kunna förvänta sig att få kunskap, produktinformation, inspiration, tips och idéer - det blir din uppgift att kunna leverera detta med ett leende på läpparna.
Andra arbetsuppgifter som du som säljare jobbar med är kassahantering, exponering, lagerhantering samt att hålla butiken ren och snygg.
Passar du ihop med oss?
Det absolut viktigaste är din personlighet. Vi tror att du är social och utåtriktad, du har massvis med positiv energi, du tycker det känns fantastiskt att få göra kunder nöjda och överträffa deras förväntningar. Att småprata kommer naturligt för dig och din lyhördhet bidrar till att du servar kunden efter dennes personlighet och specifika behov. Du är en teamplayer, du är tävlingsinriktad och du triggas av att jaga mål som både lyfter dig och din butik.
Det är toppen om du har erfarenhet av att arbeta som säljare, gärna inom detaljhandeln. Erfarenhet av kassaarbete, butiksexponering och in- och utleveranser är också meriterande. Det är viktigt att du är flexibel och att du har möjlighet att jobba kvällar såväl som helger och vardagar.
Älskar du dessutom mode och har en "inga-problem-inställning" så är du helt rätt för oss!
Vad kan vi erbjuda dig?
Löpande utbildningar i produktkunskap, produktvård och skoproduktion.
Möjlighet att göra karriär, exempelvis som biträdande butikschef och vidare till butikschef eller till tjänster på vårt huvudkontor. Vi letar alltid efter talanger bland våra säljare!
Goda personalvillkor, avtalsmässig lön och spännande säljtävlingar.
Att bli delaktig i ett expansivt modeföretag med positiv tillväxt med massa trevliga kollegor där vi har kul på jobbet tillsammans.
Intresserad?
Tjänsten är ett vikariat på i snitt 3 tim/vecka (och vid behov) fram till sista juni, därefter övergår den till ett sommarvikariat med fler timmar fram till sista augusti. Rekryteringsprocessen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Därför rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scorett Footwear AB
(org.nr 556350-7747)
457 32 TANUMSHEDE Jobbnummer
