Hörby Lantmän ek. för. / Säljarjobb / Hörby2020-08-26Söker du ett utvecklande arbete i ett expansivt företag med lokal prägel, då kan detta vara någonting för dig! Vi på Hörby Lantmän växande aktör inom bygg- och butik och just nu söker en säljare till vår trädgårdsavdelning.Hörby Lantmän är en ekonomisk förening som ägs av spannmåls- och animalieproducenterna på landsbygden utanför Hörby. Vi arbetar inom områden växtodling, spannmål, foder, bygg, butik och energi. Vi omsätter ca 260 miljoner kronor, varav bygg och butiken omsätter ca 60 miljoner med över 120 000 affärer per år. Vi har två spannmålsanläggningar, en i Hörby och en i Västerstad där vi kan hantera 50.000 ton spannmål och lagra in drygt 26.000 ton.Vi söker dig som är en driven säljare och rådgivare inom trädgård och trädgårdsmaskiner. Du kommer att jobba i butiken med försäljning, rådgivning, varuplock och exponering tillsammans med vår butikskoordinator och övriga i butiksteamet. Även kassatjänst ingår. Det är viktigt att du brinner för försäljning, rådgivning samt har känslan och kunskapen om trädgård och trädgårdsmaskiner.Vi kan erbjuda ett spännande och utvecklande arbete i ett expansivt företag, där du kommer att arbeta med både våra proffskunder och konsumenter.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Försäljning och rådgivning inom trädgård och trädgårdsmaskiner.Beställningar, inleveranser och varuplockBearbetning och kontakt med nya och befintliga kunder2020-08-26God produktkännedom inom trädgård och trädgårdsmaskiner.God datorvanaGymnasieutbildningNågra års erfarenhet av liknande arbetsuppgifterTruckkort och truckvana är meriterandeDina personliga egenskaper:Målmedveten och handlingskraftigHar förmåga och talang inom säljUppskattar högt tempo och är en lagspelareLätt för att skapa goda relationer såväl internt som externt.Anställning:Fastanställning med provanställning 6 mån.Schemalagd arbetstid (måndag - söndag)Lön enligt överenskommelse, kollektiv avtal med HandelsLåter det intressant?För frågor, kontakta butikschef Anna Engman,0415-17151, e-post anna.engman@hbylm.se Skicka din ansökan med ett personligt brev och CV i senast den 20.09.20. Urval sker löpande och att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.#jobbjustnuVälkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2020-09-20Hörby Lantmän ek. för.Råbyvägen 4224234 Hörby5334472