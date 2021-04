Säljare till väletablerat företag i Cypern - Sesol AB - Butikssäljarjobb i Jönköping

Sesol AB / Butikssäljarjobb / Jönköping2021-04-07Vi söker dig som vill arbeta med försäljning på ett expansivt bolag. Där kommer du ingå i vårt familjära säljteam på Cypern. Låter det intressant? Sök då gärna tjänsten idag och väx med oss!Om Sekraft & SesolSekraft är en trygg partner för dem som ska investera i elbilsladdare.Vi är idag ca 100 medarbetare i koncernen som består av Sekraft som fokuserar på elbilsladdare och smarta fastighetslösningar, och Sesol som fokuserar på solceller och batterilösningar. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping men vi har också etablerat oss i Kalmar, Helsingborg, Stockholm och Örebro. Detta innebär att samtliga som arbetar hos oss i Cypern kommer att få stora möjligheter att växa inom bolaget även när det är dags att flytta hem, vilket ger våra anställda en stor trygghet!Vi erbjuder bra förmåner och en trygg anställning för dig som vill flytta till härliga Paphos, Cypern.Om Paphos / CypernPaphos som är en liten kuststad på sydvästra sidan av Cypern är en idyllisk pärla som många inte känner till. Paphos är det perfekta resmålet för dig som vill koppla av och njuta av vacker natur, lugnet och bada i kristallklart hav. Vi rekommenderar också alla ett besök till det populära turistmålet Blue Lagoon!2021-04-07Vi söker nu drivna säljare till vårt kontor där du kommer att ingå i vårt svenska säljteam. Större delen av tjänsten består av att söka upp kunder via telefon och sälja våra produkter till kunder. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper men det är självklart meriterande om du har arbetat med försäljning eller kundkontakt sedan tidigare. Du är van vid att leverera goda resultat, är målmedveten och sprider en god energi omkring dig.Vi söker dig somTalar flytande svenska och har lätt för att uttrycka sigHar ett stort intresse för att hjälpa kunderMotiveras av personlig utveckling och resultatÄr tävlingsinriktad och målmedvetenTrivs i en miljö där du kan att arbeta under högt tempoÄr positiv och sprider bra energiVad erbjuder vi dig?Vi förstår att detta kan vara ett stort steg för dig som är sökande, därför erbjuder vi som företag tryggheten där vi hjälper till med allt ifrån boende till bankkonton och arbetstillstånd. Dessutom kommer du vara fullt försäkrad via arbetet. Utöver detta står vi även för flygresan ner till Cypern. Se nedan vad vi erbjuder dig:Gratis boende första månaden i lägenheter med hög standardTrygghet med en hög grundlön och bra bonussystemStorslagna tävlingar och kickofferEn energifylld arbetsplats med en stark sammanhållning.Möjligheten till utveckling inom bolagetMotiverande arbetsplats med coachande cheferGedigen utbildning i produkter och försäljning både på vårt huvudkontor i Jönköping samt på plats i CypernMöjlighet till arbete och utvecklingsmöjligheter på våra kontor i SverigeÖvriga AnställningsvillkorLön: Fast och rörligPlacering: Cypern, PaphosTillträde: JuniAnställningsvillkor: HeltidVälkommen in med din ansökan!Har du frågor kring tjänsten kontakta HR på jobb@sesol. se. OBS vi tar enbart emot ansökningar via hemsidan!Varaktighet, arbetstidHeltid 6 månaders provanställningLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-24Sesol AB5677234