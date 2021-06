Säljare till startup bolag! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-01Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.Om företagetVill du jobba i ett vinnande team? Ja då är du välkommen med att söka tjänsten som säljare för vår kund- ett företag som ligger mitt i Stockholm city och är nytt, ungt och kul företag inom media. Vår uppdragsgivare jobbar med starka varumärken och är välkänt och etablerat inom mediebranschen. Nu söker vår kund ännu fler kollegor. Vi söker både dig som tidigare har jobbat med försäljning men också er som inte gjort det. Det viktigaste för oss är att du har ett driv och stort engagemang med en vilja att lära dig.Vem är du?Som person är du engagerad och har en stark känsla för affärsförståelse samt förmåga att kommunicera och bygga kundrelationer.Du har ett eget driv och trivs i en roll med högt tempo samt är van att arbeta mot uppsatta mål med ett lönsamhetsansvar. Du har goda kunskaper i svenska och engelska både vad det gäller tal och skrift. Du är resultatorienterad och sätter kunden i centrum. Du har minst några års dokumenterad erfarenhet av försäljning och relationsskapande försäljningsarbete. Körkort B är ett krav.Din erfarenhetDu ska gärna ha ett par års erfarenhet med goda resultat att visa upp vid en anställning.Du har vana och är säker i din roll med att göra behovsanalys och är intresserad av att jobba i ett mindre och nyskapande bolag som ligger i framkant vad gäller kreativitet och idé.Om rollenDitt huvudansvar blir att bearbeta och utveckla såväl nya som befintliga kundkontakter. Du arbetar långsiktigt och sätter kunden i centrum. Du kommer att driva försäljningsprocessen framåt till ett avslut. Som tidig in i säljorganisationen så finns här goda möjligheter, för rätt person, att vara med utveckla vår säljorganisation och växa med bolaget. Du rapporterar direkt till vår försäljningschef.2021-07-01Du kommer att via telefon och möten bearbeta säljpartners, mediebyråer och slutkund i syfte att skapa långsiktiga och framgångsrika samarbeten.Du sätter tillsammans med Försäljningschef mål och budget samt levererar på dessa.Du kommer att skapa nya och utveckla befintliga affärer.Rollen kan komma att innebära en hel del resor, främst inom Sverige.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-15Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5839894