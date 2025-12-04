Säljare till Specsavers Solna Centum
2025-12-04
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Vi söker en utåtriktad och glad säljare!
Är du en positiv och serviceinriktad person som trivs i mötet med människor? Gillar du försäljning och vill arbeta i en miljö där du får göra verklig skillnad för kundens vardag genom att erbjuda kvalititav synvård? Eventuellt har några års arbetslivserfarenhet inom detaljhandeln Då kan du vara den vi söker!
Välkomna kunder i butiken och skapa en varm och professionell atmosfär
Hjälpa kunder att hitta passande glasögonbågar och glas utifrån deras behov och stil
Utföra enklare reparationer och justeringar av glasögon
Bidra till en inspirerande butiksmiljö
Vi erbjuder dig:
Vi värdesätter din personliga utveckling och vill se dig växa. Hos oss får du möjligheten att forma din karriär genom många utvecklingsmöjligheter, utbildningar.
Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
