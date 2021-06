Säljare till Pwc Stockholm - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Säljarjobb i Stockholm

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-29Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Värdesätter du att få styra din egen tid och drivs av att bygga långsiktiga, värdeskapande relationer där du är en viktig rådgivande partner till våra framtida kunder? Vi söker nu två Säljare till Stockholm.Bli en del av våra fantastiska säljteam!I din roll kommer du att ansvara för att bygga upp och förvalta din egen portfölj. Du projektleder och driver försäljningsarbetet där din känsla för att bygga relationer och förtroende verkligen kommer till sin rätt. Du har ett nära samarbete med våra specialister inom alla våra tjänsteområden, för att tillsammans med dem kunna skapa värde för våra kunder. Ditt driv och affärsmannaskap kommer vara viktiga faktorer för att lyckas, både med ditt interna men likaså externa, nätverk. Vi är i en stark tillväxtfas med mycket spännande planer framåt och vi ser gärna att du uppskattar att arbeta i en snabb förändringstakt där du får möjligheten att vara med och påverka din framtid.PwC:s säljorganisation utgår från de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi sätter stort värde på samverkan inom teamet och mellan regionerna. För oss är det viktigt med ett starkt självledarskap likväl som att vara en god lagspelare. Vi strävar ständigt efter att utveckla våra kunder, oss själva och vår affär. Vi är ett team som gillar att ha roligt tillsammans och fira våra framgångar.Vår verksamhet växer när våra medarbetare växer, därför är möjligheter till personlig utveckling en viktig framgångsfaktor för oss. Vår ambition är att din tid på PwC ska vara den bästa i din karriär. Det handlar om möjligheten att göra det som passar dina individuella styrkor, intressen och karriärmål, och att få rätt möjlighet vid rätt tidpunkt. Vi erbjuder vidareutbildning, coaching, kurser och andra former av erfarenhetsutbyte. Ta chansen att hitta din Opportunity of a Lifetime hos oss!Kvalifikationer och egenskaperRollen kräver minst 5 års dokumenterad erfarenhet av kvalificerad tjänsteförsäljning inom B2B-segmentet och vana vid CRM-verktyg. Goda språkkunskaper i svenska och engelska. Har du akademisk/eftergymnasial bakgrund inom exempelvis finans, ekonomi eller försäljning är detta meriterande men kan kompenseras med erfarenhet. Ett starkt nätverk inom offentlig och privat sektor i Stockholmsregionen är meriterande.Vi söker dig som har ett starkt affärsinriktat fokus och god erfarenhet av att bygga upp och förvalta din egen kundportfölj där målet är långvariga relationer. Du är proaktiv, kommunikativ och har ett strukturerat arbetssätt. Som person är du förtroendeingivande och känner dig trygg i att inta en projektledande roll där du blir en viktig spelare både internt och externt. Du motiveras av att arbeta med komplex försäljning och att presentera kundanpassade lösningar tillsammans med ett specialistteam.2021-06-29Vi samarbetar med Jurek Marketing & Communication i den här processen. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan idag på www.jurek.se. Om du har frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Rekryteringskonsult Lotta Köhler lotta.kohler@jurek.se eller Martina Alexandersson, martina.alexandersson@jurek.se Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-07-29Jurek Rekrytering & Bemanning AB5837515