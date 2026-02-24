Säljare till Kraftringen - Deltid
2026-02-24
Vill du vara med och forma framtidens energilösningar? Välkommen till oss - du som delar vår vision om hållbarhet i stort och i smått. Du som vill ta ansvar för energiförsörjningen och bryr dig om utvecklingen där vi bor och arbetar. Du som alltid är nyfiken på hur vi kan göra vårt energisystem ännu starkare. Vi söker dig som vill vara med på vår resa och bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer.
Din roll hos oss
Vi söker nu en engagerad telemarketing-säljare som vill arbeta med försäljning av elavtal till privatpersoner. Du kommer att kontakta både befintliga kunder och nya kunder via telefon och vara med och bidra till bolagets långsiktiga framgång.
Du arbetar mot tydliga mål och KPI:er, med kvalitet och kundupplevelse i fokus. Hos oss är varje kundkontakt en möjlighet att skapa långsiktiga relationer.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Har erfarenhet av telemarketing/försäljning (meriterande men inget krav)
Har hög arbetsmoral och tar ansvar för dina resultat
Prioriterar kvalitet och god kundupplevelse
Kommunicerar tydligt och professionellt
Vi erbjuder dig
Fast månadslön och provision, samt attraktiva förmåner som bolaget erbjuder.
Deltid, måndag-fredag (anpassat schema enligt överenskommelse)
En stabil arbetsgivare med långsiktighet och struktur
En närvarande teamchef som stöttar, utbildar och coachar dig dagligen för att du ska ha rätt förutsättningar att lyckas i rollen
Vi söker dig som vill göra skillnad - hjälpa kunderna till rätt elavtal samtidigt som du bidrar till bolagets långsiktiga mål. Här får du möjlighet att utvecklas, nå tydliga resultat och arbeta i en miljö där både prestation och kundansvar uppskattas, med stöd och coaching från din teamchef.
Varför Kraftringen
Det krävs mod för att leda energiomställningen. Och det modet finns här, på Kraftringen. Vi tror att ett starkt energisystem börjar med medarbetare som har förutsättningar att må bra och skapa balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi förmåner som stödjer ett hållbart arbetsliv för alla som arbetar hos oss. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner.
Här får du möjlighet att växa i en organisation som driver energiomställningen framåt, samtidigt som du blir en del av en kultur där samarbete, trygghet och respekt för varandra genomsyrar vardagen. Tillsammans bygger vi framtidens energilösningar - för människor, samhälle och kommande generationer.
Låter det intressant?
Sista ansökningsdag är den 13 april 2025, men vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Frågorna ersätter det personliga brevet och hjälper oss att lära känna dig bättre. När du skickar in din ansökan maskeras dina personuppgifter automatiskt i vårt system. På så sätt kan vi fokusera på kompetens i det första urvalet. Det är en del av vårt arbete för att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Dennis Azimi, Teamchef, dennis.azimi@kraftringen.se
. Om du har frågor rörande vår rekryteringsprocess kontakta Jennie Berne, HR Business Partner, Jennie.Berne@kraftringen.se
Publiceringsdatum2026-02-24
Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidat. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Kraftringen är en del av Sveriges totalförsvar, vilket innebär att alla tillsvidareanställda krigsplaceras enligt Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till en plats att växa på! Så ansöker du
