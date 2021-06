Säljare till Karlskrona - Verisure Sverige AB - Säljarjobb i Karlskrona

Verisure Sverige AB / Säljarjobb / Karlskrona2021-06-28Vi är i en expansiv fas och söker fler vassa personer till vår säljstyrka med ambition att växa in i en Team Leader-roll. Från start blir du en del av ett grymt säljteam där du lär dig försäljningsarbetet från grunden. Framåt har rätt person möjlighet att bygga upp och leda sitt egna säljteam. Våra medarbetare är vår största tillgång, därför får du de bästa förutsättningarna att växa hos oss, både i karriären och som person.Vi erbjuder dig:* Attraktiv lön med en garanterad del och provision utan tak samt bonusar* Tjänstebil* Arbete i ett litet säljteam med en teamledare som ger dig daglig coaching* Möjlighet till snabb karriär med tidigt personalansvar* Säljtävlingar med attraktiva priser, så som resor till Miami och Dubai* Kollektivavtal och friskvårdsbidragVad innebär tjänsten?Som säkerhetssäljare jobbar du med försäljning som hjälper familjer och människor att känna trygghet i vardagen. I praktiken besöker du privatpersoner för kostnadsfri rådgivning om säkerhet för ett smartare hem, samt säljer och installerar tjänster hos dem. Du ansvarar för hela processen från bokningar och genomförande av kundbesök till avtalsskrivning och installation. Om du tar klivet in i rollen som Team Leader så ansvarar du för ett team av fältsäljare och kombinerar ditt egna försäljningsarbete med ett proaktivt arbete för att lyfta teamets prestation och nå uppsatta budgetmål.Se gärna vår film för en bättre inblick i Verisures arbetskultur:Vi söker dig som:* Har B-körkort, då bil används dagligen i rollen* Behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande* Är fri från anmärkningar i belastningsregistret (då Verisure är ett auktoriserat bevakningsföretag)Som person drivs du av att arbeta mot uppsatta mål och är socialt kompetent, ansvarsfull och självgående. Du är engagerad och sätter kunden i första rummet.Sök direkt utan CVHos oss ansöker du utan CV och behöver bara svara på några korta frågor om dig själv. Det gör du enkelt även från mobilen. Urval sker löpande så ta chansen och skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail pga. GDPR. Under rekryteringsprocessen tar vi UC och utdrag ur belastningsregistret.Har du frågor? Läs mer på vår karriärsida eller kontakta oss på jobb@verisure.se Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidFULLTIME PERMANENT2021-06-28SALARYSista dag att ansöka är 2021-07-28Verisure Sverige AB5834743