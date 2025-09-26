Säljare Till Jysk Södertälje, Deltid
2025-09-26
Är du peppad på försäljning? Gillar du variation och högt tempo?
Vill du erbjuda Sveriges bästa kundservice?
Då kan du vara den säljare vi söker!
DETTA ERBJUDER VI DIG:
Du blir en del av ett dynamiskt företag som vill vara handelns bästa arbetsgivare. Hos oss får du inflytande och din utveckling är viktig. Dessutom erbjuder vi:
En tillsvidareanställning på deltid, 7%
Del av konkurrenskraftig säljbonus på 6% av omsättningsökninen i din butik.
Stora möjligheter till personlig utveckling och ansvar. Ditt nästa steg i karriären kan vara Talent Academy. Läs mer här.
20% rabatt hos JYSK och företag inom Lars Larsen Group
Sociala aktiviteter och en rolig arbetsplats där vi tävlar och firar ihop. Självklart blir du bjuden på vår årliga JYSK Awards.
DETTA INNEBÄR DITT NÄSTA JOBB:
Du ansvarar för försäljning och ger kunderna toppservice med ett leende!
Du skapar en inspirerande butiksmiljö och ser till att hyllorna alltid är välfyllda.
Du kavlar gärna upp ärmarna och hjälper till med varumottagning och uppackning.
Möt en av våra säljare och lär dig mer om hur JYSK är som arbetsgivare här.
DETTA SKA DU SKA BIDRA MED:
Du tycker att försäljning är roligt och det smittar av sig.
Du är utåtriktad och tar initiativ.
Du är en bra kollega och en lagspelare
Du är flexibel med arbetsuppgifter och tider.
Du gillar ledighet mitt i veckan och har inga problem att jobba på helgerna.
REKRYTERINGSPROCESSEN
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
Vi genomför alltid intervjuer som en del av vår rekryteringsprocess. För vissa tjänster kan det även ingå tester och/eller en videointervju - ett tillfälle för dig att visa vem du är och berätta varför just du är rätt person för rollen. Vi utför även bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess.
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK.
På JYSK tror vi att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Därför ser vi fram emot just din ansökan.
Har du särskilda behov som kräver anpassning i rekryteringsprocessen? Hör av dig till oss på rekrytering@jysk.com
.
För mer information, besök vår karriärsida.
Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Integritetspolicy | JYSK.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jysk AB
(org.nr 556425-1246)
151 59 SÖDERTÄLJE
Jysk Jobbnummer
9529170