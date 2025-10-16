Säljare till Internordic
2025-10-16
Har du erfarenhet av försäljning och vill ta nästa steg i en roll där du får kombinera långsiktiga kundrelationer med nyfikenhet på teknik för tillverkningsindustrin? Som säljare på Internordic får du arbeta i ett företag där glädje och gemenskap står i centrum - och där vi siktar högt tillsammans.Publiceringsdatum2025-10-16Om företaget
Internordic erbjuder ett av Sveriges bredaste sortiment av lager, tätningar, låselement, linjära produkter och bronsämnen. Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk och samarbete med väl utvalda tillverkare och tillsammans med vår breda kunskap och expertis hittar vi alltid rätt produkt och lösning för varje unikt behov och användningsområde. Vår största styrka ligger i att utveckla anpassade och unika produkter tillsammans med våra kunder utifrån deras specifika behov.
Produkterna förekommer i en mängd olika branscher, fordonsindustrin, materialhantering och maskintillverkning, men även energibranschen, skogs- och stålindustrin. Internordic har huvudkontor och lager i Nässjö där verksamheten startades 1987. Sedan 2025 finns också kontor och lager i Örebro. Internordic ingår i koncernen OEM International som är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 37 bolag i 15 olika länder.Dina arbetsuppgifter
Välkommen till oss på Internordic! Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande varumärken och produkter i en roll där ditt engagemang och intresse för människor gör skillnad varje dag. Du driver processen från första mötet till färdig leverans och tar stöd av våra produkttekniker för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Kundbesök och relationsbyggande - Boka och genomföra möten med både befintliga och nya kunder inom ditt distrikt. Du arbetar aktivt med att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Affärsutveckling och försäljning - Utforska affärsmöjligheter, presentera lösningar utifrån kundens behov och sluta avtal som skapar värde för båda parter.
Rådgivning och teknisk support - Ge professionell rådgivning kring våra produkter och tjänster samt vara ett stöd för kunder i val av rätt lösning.
Planering och uppföljning - Självständigt planera din arbetsvecka, följa upp kundaktiviteter och arbeta målinriktat med försäljningsresultat.
Tjänsten innebär resor cirka tre dagar i veckan. Placeringsort kan vara på kontoret i Örebro alternativt Nässjö. Du ingår i ett team bestående av 11 kollegor och rapporterar direkt till försäljningschef.Profil
Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet inom försäljning, har du dessutom insikt i tillverkande verksamheter ser vi det som ett stort plus. Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse, men ännu viktigare är din nyfikenhet och att du vill växa samt lära dig mer. Eftersom vi arbetar med längre säljprocesser tror vi att du trivs med att bygga relationer över tid, är strukturerad och har förmågan att hålla ihop projekt från start till mål. För rollen krävs B-körkort och goda språkkunskaper i svenska och engelska.
På Internordic värnar vi om teamet, därför är du som söker en lagspelare som tror på att vi arbetar bäst tillsammans. Vi söker dig som får energi av att knyta många kontakter och har ett intresse för affärer. Och allra viktigast - tycker det är kul. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi tror att du är ansvarstagande, engagerad och har förmågan att strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Varför Internordic?
Vi erbjuder en arbetsplats med ett varmt och familjärt klimat, där du får kollegor som stöttar varandra. Vi kombinerar tydliga mål och framåtanda med omtanke och balans, och ger dig tid och stöd för att växa in i rollen. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i takt med att du lär känna våra produkter, kunder och lösningar - samtidigt som vi tillsammans har en tydlig ambition framåt. Vi strävar efter att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats gällande kön, ålder, etnicitet och att se styrkan i våra olikheter.
Ansökningsförfarande
I denna rekryteringsprocess samarbetar Internordic med Skill. Du är välkommen med din ansökan på skill.se. Går du vidare i urvalet så blir nästa steg två digitala test där du får göra ett personlighetstest och ett kapacitetstest. Ansök gärna så snart som möjligt då urvalet sker löpande fram till den 31 oktober.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Linda Algeskog på 036-18 82 96, linda.algeskog@skill.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Linda Algeskog linda.algeskog@skill.se Jobbnummer
9560651