Säljare till HomeMaid i Malmö/Lund - Eterni Sweden AB - Säljarjobb i Lund

Eterni Sweden AB / Säljarjobb / Lund2021-04-21SÄLJARE TILL HOMEMAID I MALMÖ/LUNDDrivs du av att göra affärer och att träffa människor? Håller du en hög servicenivå som bidrar till att du underlättar vardagen för dina kunder? Trivs du dessutom i ett växande bolag som värderar gemenskap och hjälps åt? Då ska du söka denna spännande tjänst idag!ARBETSUPPGIFTERI din roll som säljare hos HomeMaid bearbetar du nya samt befintliga kunder. Detta sker via kundbesök som delvis utförs över telefon men främst genom fysiska möten. Dessa bokar du själv och ser det som en självklarhet att driva relationsskapande aktiviteter med bolagets kunder. I rollen ingår även en del administration kring säljarbetet, såsom offerthantering och avtalshantering där ett strukturerat arbetssätt i bolagets CRM-system krävs för att vara lyckosam i rollen. Du kommer även medverka i marknadsbearbetning och delta vid event samt nätverksträffar.Huvudsakliga arbetsuppgifter: Boka och utföra kundbesök till privata kunder och företag.Säljadministration.Bidra aktivt till kontorens och verksamhetens utveckling.Ansvar att följa och verkställa ovan arbetsuppgifter på ett produktivt och effektiv sätt - utifrån gällande målsättningar och strategier, enligt HomeMaids riktlinjer och policys.PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONERHomeMaid söker dig som har erfarenhet av att ha arbetat inom service eller försäljning och värderar känslan av ett lyckat samarbete högt! I din roll behöver du ha en god kommunikations- och anpassningsförmåga samt vara drivande och effektiv i ditt sätt att arbeta. För att trivas i rollen ska det vara naturligt för dig att hålla en hög affärsmässighet, vara bekväm i kunddialoger och se det som en självklarhet att ta initiativ till samtal och möten. Vidare har du en nyfikenhet som hjälper dig att identifiera nya affärsmöjligheter som främjar både din och bolagets utveckling. Du är en god representant för bolaget genom din positiva inställning, pålitlighet och din förmåga att snabbt inge förtroende.Viktigt för tjänsten: Intresse och erfarenhet ifrån serviceyrken/försäljning.God samarbets- och kommunikationsförmåga.Flytande svenska och engelska i tal och skrift.God dator/systemvana samt bekväm i Excel.B-körkort.OM TJÄNSTENTjänsten som Säljare är en rekrytering där du blir anställd direkt hos HomeMaid på deras kontor i Malmö/Lund. Teamet består idag av flertalet serviceassistenter, övriga säljare och interna tjänstemän. Arbetstiderna är främst förlagda dagtid måndag-fredag men kvällar samt helger kan förekomma. Flertalet förmåner ingår i tjänsten.ÖVRIGTSök tjänsten genom att klicka på "sök denna tjänst" längst upp på den här sidan. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Annika Lantz på via 0738-617271 eller annika.lantz@eterni.se Varmt välkommen med din ansökan!2021-04-21Sista dag att ansöka är 2021-05-19Eterni Sweden AB5709092