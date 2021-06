Säljare till Haga Solskydd, Stockholm - Isaksson Rekrytering & Bemanning AB - Säljarjobb i Stockholm

Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-30VI ERBJUDERNu söker vi en driftig och affärsmässig säljare till Haga Solskydd. Vi erbjuder dig en utvecklande roll med mycket goda möjligheter att tjäna bra pengar. Som säljare hos Haga Solskydd blir du del i ett tight säljteam.OM TJÄNSTENDu kommer att jobba aktivt med försäljning, nära företagets VD och försäljningschef.Dina kunder finns inom alla sektorer, privat, offentlig sektor, företag och fastighetsbolag, i alla lägen är det viktigt att lyssna och lösa kundernas behov.Huvudsakligen bearbetar du befintliga kunder, både via kundbesök och när kunderna besöker Haga Solskydds showroom i Stockholm. Men självklart trivs du även med att söka nya möjligheter.2021-06-30För att lyckas i rollen krävs att du: Är noggrannEn god lyssnare som förstår kundernas önskemålHar bra driv och trivs med att göra affärerHar körkortVi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning och kanske ett tekniskt intresse. Kanske har du jobbat med liknande uppgifter, kanske har du jobbat inom byggvaror eller interiör / möbler. Viktigast är att du har ett öppet sinne, är nyfiken och har ett starkt driv att göra affärer.Vi erbjuder goda villkor med tjänstebil, fast och rörlig lön. Haga Solskydd har Kollektivavtal.ANSÖKANDenna rekrytering sköts av Isaksson Rekrytering Bemanning och all kontakt angående tjänsten sker via ansvarig rekryterare Peter Zethraeus på 0733-103608 OBS! Vi kan av GDPR-skäl inte ta emot ansökningar via mail.Välkommen med din ansökan redan idag då vi löpande arbetar med urval och intervjuer.OM ISAKSSON REKRYTERINGIsaksson Rekrytering och Bemanning AB arbetar över hela Sverige med rekrytering och uthyrning av kompetent personal främst inom fastighet, teknik, energi, bygg samt ekonomi/administration. Isaksson Rekrytering och Bemanning är ett auktoriserat bemanningsbolag hos Almega Bemanningsbolagen-Svenskt Näringsliv och medlem hos Sveriges Byggindustrier, BIOM HAGA SOLSKYDDHaga Solskydd är ett familjeföretag i andra generationen. Här finns ett långsiktigt ägande och en välmående verksamhet. Företaget är medlem i branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet, vann Solskyddspriset 2014 för sitt projekt på Tele2 Arena och var Årets Gasellföretag 2008. Man sitter i fina lokaler i Johanneshov. Haga Solskydd är återförsäljare för några av branschens starkaste internationella och svenska varumärken. Bland kunderna finns Tele2 Arena, Sturebadet, NK, Microsoft, Radisson och Skansen. Läs mera på www.hagasolskydd.se Sista dag att ansöka är 2021-10-12Isaksson Rekrytering & Bemanning AB5839800