Säljare till Göteborg!
MidSale Solutions AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-09-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MidSale Solutions AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
MidSale Consulting söker drivna personer som vill ta sin karriär till nya höjder och hjälpa oss fortsätta växa som företag. Vi är ett av marknadens främsta säljbolag med ett stort fokus på kvalité och personlig utveckling.
Vem vi söker:
Vi söker efter en person som är tävlingsinriktad och har en stark vilja att lyckas. Du ska ha en bra social förmåga och vara bekväm med att skapa relationer med kunder. Vi letar efter en kandidat som är självdriven och som är bekväm med att arbeta mot höga mål. Erfarenhet inom försäljning är en fördel men inte ett krav då vi erbjuder en grundlig introduktion och utbildning i flera steg inom produkt såväl som försäljning.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder en spännande och utmanande karriär inom försäljning där du kan utvecklas och växa inom din roll såväl som inom företaget. Som säljare hos oss kommer du att arbeta i ett professionellt och stöttande team med höga ambitioner, där du har möjlighet att lära av erfarna kollegor och ledare. Vi erbjuder också en konkurrenskraftig lön och ett attraktivt bonussystem som kompletteras med tävlingar med priser från resor till det senaste inom tekniken. Din personliga utveckling är en av våra grundvärderingar och därmed även möjligheter att avancera inom företaget.
Om du trivs med utmaningar och vill ta din karriär till nästa nivå, skicka in din ansökan till oss idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Tjänsten är en heltidstjänst och arbetsorten är Göteborg. Du utgår från vårt kontor i Göteborg.
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Du skickar in din ansökan via länken nedan: https://app.qwiojobs.com/#/job/MidSale-saljare-goteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MidSale Solutions AB
(org.nr 559310-3657), https://midsale.se Arbetsplats
MidSale Consulting AB Jobbnummer
9503989