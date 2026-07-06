Säljare till EM Home Boden
Antnäs och Bodensmöbelaffär AB / Butikssäljarjobb / Boden Visa alla butikssäljarjobb i Boden
2026-07-06
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, Luleå
eller i hela Sverige
Säljare sökes till EM Home Boden
Vill du arbeta med försäljning i en inspirerande butiksmiljö där kunden alltid står i fokus? Nu söker EM Home i Boden nya säljare till vårt team!
Vi söker dig som brinner för service, är driven och har erfarenhet av försäljning. Du gillar att skapa kundrelationer, är engagerad i ditt arbete och motiveras av att nå resultat tillsammans med teamet. Erfarenhet från möbelbranschen är meriterande.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning och kundservice
Är social, driven och initiativtagande
Har ett positivt bemötande och sätter kunden i fokusPubliceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Hjälpa och vägleda kunder i butik
Försäljning av möbler och inredning
Bidra till en inspirerande butiksmiljö
Arbeta tillsammans med teamet för att nå butikens mål
Vi erbjuder:
Ett roligt och varierande arbete
Ett härligt team och god gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Arbete i en trivsam och inspirerande miljö
Plats: Boden
Tjänst: 100 %
Lön: Enligt Handelsanställdas avtal
Intervjuer sker löpande så välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: tomassundqvist@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Antnäs och Bodensmöbelaffär AB
(org.nr 556492-8165)
Lulevägen 18 (visa karta
)
961 33 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Antnäs & Bodensmöbelaffär AB Kontakt
Tomas Sundqvist tomassundqvist@hotmail.com 092115001 Jobbnummer
9993052