Säljare till EM Home Boden

Antnäs och Bodensmöbelaffär AB / Butikssäljarjobb / Boden
2026-07-06


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Säljare sökes till EM Home Boden
Vill du arbeta med försäljning i en inspirerande butiksmiljö där kunden alltid står i fokus? Nu söker EM Home i Boden nya säljare till vårt team!
Vi söker dig som brinner för service, är driven och har erfarenhet av försäljning. Du gillar att skapa kundrelationer, är engagerad i ditt arbete och motiveras av att nå resultat tillsammans med teamet. Erfarenhet från möbelbranschen är meriterande.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning och kundservice
Är social, driven och initiativtagande
Har ett positivt bemötande och sätter kunden i fokus

Publiceringsdatum
2026-07-06

Dina arbetsuppgifter
Hjälpa och vägleda kunder i butik
Försäljning av möbler och inredning
Bidra till en inspirerande butiksmiljö
Arbeta tillsammans med teamet för att nå butikens mål

Vi erbjuder:
Ett roligt och varierande arbete
Ett härligt team och god gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Arbete i en trivsam och inspirerande miljö

Plats: Boden
Tjänst: 100 %
Lön: Enligt Handelsanställdas avtal
Intervjuer sker löpande så välkommen in med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: tomassundqvist@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Antnäs och Bodensmöbelaffär AB (org.nr 556492-8165)
Lulevägen 18 (visa karta)
961 33  BODEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Antnäs & Bodensmöbelaffär AB

Kontakt
Tomas Sundqvist
tomassundqvist@hotmail.com
092115001

Jobbnummer
9993052

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