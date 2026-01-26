Säljare till Carepa i Göteborg
2026-01-26
Vi söker säljare till affärsområdet Odlare & Livsmedelsindustri i västra Sverige. Vi är ett växande, nationellt företag med lager och huvudkontor i skånska Ängelholm samt cash och säljkontor i Kungsbacka, Halmstad och Malmö. Med fördel utgår du från Göteborgsområdet och brinner för att skapa affärer med passion, driv och affärsinsikt.

Om tjänsten
Din roll som säljare innebär att du kommer vara en viktig länk i företagets fortsatta framgång. Du kommer att ingå i ett team av säljare och tillsammans skapar ni hållbara affärsrelationer. Du som säljare kommer ha ansvar för dels befintliga kunder såväl som att du aktivt kommer att skapa kvalitativa möten med potentiellt nya kunder. Viktigt är att du har erfarenhet av liknande produkter och att du har kunskap om branschen med ett upparbetat nätverk. Hos oss har du chans att vara del av en dynamisk och växande organisation som värdesätter innovation, kundnärhet och hållbarhet. Carepa erbjuder konkurrenskraftiga förmåner, utvecklingsmöjligheter och en plattform för att växa både professionellt och personligt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som passionerad och engagerad säljare kommer du att ha en central roll i att driva företagets tillväxt genom till stor del bearbeta nya kunder samt utveckling av befintliga kundrelationer, ca 50/50. I denna dynamiska roll ansvarar du för att:
• Planera och genomföra kvalitativa möten med potentiella och befintliga kunder.
• Upprätta och följa en tydlig försäljningsplan i samarbete med din chef.
• Aktivt bidra till företagets försäljningsmål genom effektiv rapportering och följa företagets försäljningsprocess.
Vem är du?
Du som söker har någon form av erfarenhet av försäljning och du har förmågan att skapa både nya kundrelationer såväl som att utveckla långsiktiga affärsrelationer. För oss är det viktigt att du är driven, målinriktad och en sann och engagerad lagspelare. Har du någon erfarenhet av odlare & livsmedelsindustrin eller liknade produkter är det meriterande, men inte avgörande. Vi samarbetar och stöttar varandra som ett team - allt för att göra våra kunder nöjda, men du planerar dina dagar i stor utsträckning själv, varpå det är viktig att du har förmåga att arbeta självständig och strukturerat. Du har körkort, goda IT-kunskaper samt förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska.
Om verksamheten
Carepa är en etablerad och snabbväxande leverantör av förbrukningsmaterial. Bolaget erbjuder ett genomtänkt och konkurrenskraftigt sortiment från välrenommerade varumärken samt noggrant utvalda kompletterande produkter och koncept inom bland annat städ & hygien, kontorsmaterial, foodservice & engångs samt emballage. Carepa grundades 2017 genom en sammanslagning av KM Pack och Svenska Pappersgrossisten och har sedan dess vuxit kraftigt. Bolaget omsätter idag cirka 360 mkr och har 70 anställda.
Verksamheten bedrivs från huvudkontor och logistikcenter i E-City Varalöv, mitt emellan Helsingborg och Ängelholm, samt säljkontor och cash i Kungsbacka, Halmstad och Malmö. Från logistikcentret med över 8 000 lagerlagda artiklar levererar Carepa till fler än 5 000 kunder över hela Sverige. Bland kunderna finns både små och stora företag, hotell och restaurang, dagligvaruhandel, städbolag samt odlare och blomstergrossister.
Carepa brinner för att skapa en hållbar och bekymmersfri vardag för sina kunder. Detta uppnås genom ett brett och relevant erbjudande i kombination med en effektiv och modern marknadsmodell. Styrkan ligger även i företagskulturen där fokus ligger på nära kundrelationer, både digitalt och personligt. Carepa positionerar sig som en pålitlig och proaktiv partner genom sina tre kundlöften. Enkelt och tryggt, vi kan din vardag, hållbara val.
Carepa ingår i Bjäre Invest, en del av Ekhaga Utveckling. Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt medlem i FN Global Compact.
Carepas samhällsengagemang har fokus på ungdomar och nästa generation kollegor, chefer och företagare. Varje år utses en Carepa Junior Management Board, en spegling av den ordinarie ledningsgruppen. Arbetet sker genom ett dubbelriktat mentorskap där olika perspektiv tas tillvara och man utvecklar varandra.Så ansöker du
Tycker du att detta passar in på dig och låter intressant så sök gärna tjänsten omgående då vi arbetar med löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mahlin Glyré på telefon 070-3774539 eller mail mahlin.glyre@dreamwork.se
Varmt välkommen med din ansökan!
