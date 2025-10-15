Säljare Streamingtjänster

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-15


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm, Solna, Huddinge, Tyresö, Täby eller i hela Sverige

Key Account Manager - Streaming & Digital Video
Talent & Partner AB representerar nu en ledande aktör inom digital video, streaming och onlinereklam.
Om rollen
Du kommer att ansvara för försäljning och utveckling av kundrelationer med mediebyråer och annonsörer. Fokus ligger på att skapa digitala videolösningar och kampanjer som engagerar tittare i premiuminnehåll.

Publiceringsdatum
2025-10-15

Dina arbetsuppgifter
Försäljning av digitala videolösningar och sponsringskoncept.

Strategisk rådgivning och presentationer för kunder.

Kundutveckling och uppföljning av kampanjer.

Samarbeta med interna produktionsteam för att skapa effektiva lösningar.

Erfarenheter
Minst 3 års erfarenhet av B2B-försäljning inom media, TV eller digital annonsering.

Förståelse för videostrategi, målgruppsdata och digitala plattformar.

Vana att arbeta mot höga mål med eget ansvar.

Vi erbjuder
Fast lön och generöst provisionssystem.

En roll i frontlinjen av den digitala medievärlden.

Inspirerande kollegor och modern arbetsmiljö.

Möjlighet att påverka och växa i takt med bolaget.

Så ansöker du
Ansök med CV och personligt brev till work@talentpartner.se.
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9557113

Prenumerera på jobb från Talent & Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Talent & Partner AB: