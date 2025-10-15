Säljare Streamingtjänster
Key Account Manager - Streaming & Digital Video
Talent & Partner AB representerar nu en ledande aktör inom digital video, streaming och onlinereklam.
Om rollen
Du kommer att ansvara för försäljning och utveckling av kundrelationer med mediebyråer och annonsörer. Fokus ligger på att skapa digitala videolösningar och kampanjer som engagerar tittare i premiuminnehåll.

Dina arbetsuppgifter
Försäljning av digitala videolösningar och sponsringskoncept.
Strategisk rådgivning och presentationer för kunder.
Kundutveckling och uppföljning av kampanjer.
Samarbeta med interna produktionsteam för att skapa effektiva lösningar.

Erfarenheter
Minst 3 års erfarenhet av B2B-försäljning inom media, TV eller digital annonsering.
Förståelse för videostrategi, målgruppsdata och digitala plattformar.
Vana att arbeta mot höga mål med eget ansvar.
Vi erbjuder
Fast lön och generöst provisionssystem.
En roll i frontlinjen av den digitala medievärlden.
Inspirerande kollegor och modern arbetsmiljö.
Så ansöker du

Ansök med CV och personligt brev till work@talentpartner.se
Ansök med CV och personligt brev till work@talentpartner.se
.
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
