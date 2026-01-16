Säljare Skånefrö
Lyssna på tjänsten i vår podcast Säljare till Skånefrö - bli en nyckelspelare i svenskt lantbrukOm oss
Skånefrö är ett familjeföretag med rötterna i den skånska myllan. Med över 40 medarbetare och en omsättning på drygt 300 miljoner är vi en effektiv partner till det svenska lantbruket - samtidigt som vi behåller närheten och engagemanget från det lilla företaget. Vi växer - och nu söker vi en säljare som vill vara med på resan!
Om rollen
I rollen som säljare hos Skånefrö blir du en central del av vårt affärsteam. Du arbetar nära våra kunder, framför allt lantbrukare, och ansvarar för att utveckla och stärka våra kundrelationer. Du bygger och utvecklar vårt återförsäljarnätverk, driver säsongsbetonade aktiviteter och bidrar till att ta fram inspirerande säljmaterial, kampanjer och sortlistor. Du kommer att trivas hos oss om du gillar att arbeta affärsdrivet, brinner för att bygga starka relationer och motiveras av att nå tydliga mål. Här får du chansen att utvecklas - både i din yrkesroll och tillsammans med Skånefrö på vår tillväxtresa.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från lantbruk, gärna med fokus på växtodling
Är affärsdriven och har förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer
Är självgående, strukturerad och har ett stort engagemang
Har gärna utbildning inom lantbruk - men vi värdesätter dina personliga egenskaper minst lika högt
Är hungrig, målmedveten och vill utvecklas tillsammans med oss
Bor i sydöstra Skåne - vårt kontor ligger i Tommarp på Österlen och tjänsten kräver mycket närvaro på plats
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett jordnära och familjärt företag som värnar om sina medarbetare. Du får stora möjligheter att påverka och utvecklas, både på kort och lång sikt. Vi tror på frihet under ansvar och ger dig utrymme att växa i takt med att företaget utvecklas.
Denna rekrytering
